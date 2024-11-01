Перекрытие дорог в Москве 2 ноября 2024

В связи с реставрационными работами на архитектурных объектах 2 ноября ограничено движение автомобильного транспорта по одной из полос на Большой Никитской улице и в Леонтьевском переулке. Проезд для транспорта восстановят на этих участках лишь 26 апреля 2025 года.