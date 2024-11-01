Перекрытие дорог в Москве 2 ноября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
В Москве на Тагильской улице и Открытом шоссе 2 ноября 2024 года ограничат движение автомобилей по одной или двум полосам, в зависимости от времени. Причиной ограничения городские власти назвали проведение инженерных работ. На ряде участков временно запретят парковку транспортных средств.
2 ноября 2024 года продлятся ограничения на движение автомобилей по одной из полос на улице Константина Царева. Здесь ремонтируют инженерные сети. Полноценно автомобилисты смогут использовать улицу для проезда лишь с 28 декабря 2024 года.
В связи с реставрационными работами на архитектурных объектах 2 ноября ограничено движение автомобильного транспорта по одной из полос на Большой Никитской улице и в Леонтьевском переулке. Проезд для транспорта восстановят на этих участках лишь 26 апреля 2025 года.
2 ноября автомобильное движение останется ограниченным и на Шелепихинской набережной. Из-за ремонтных работ проезд автомобилей по участку дороги восстановят к 25 августа 2025 года.
2 ноября сохранится действие ограничений на автомобильное движение по одной из полос Фрунзенской набережной. Работы по ремонту коммуникационных сетей продлятся здесь до 20 мая 2025 года.
Объездные маршруты
На всех перечисленных дорогах столицы, где ограничивается автомобильное движение, сохраняются рабочими остальные полосы. По ним и могут передвигаться водители во время действия ограничений. Кроме того, для объезда проблемных участков можно использовать параллельные улицы.