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Перекрытие дорог в Москве 2 ноября 2024

2 ноября 2024 года запланировано перекрытие дорог в городе Москве в связи с ремонтными и реставрационными работами, сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Дорожный знак.
Источник: Shutterstock

Где ограничат движение во время ремонта дорог

В Москве на Тагильской улице и Открытом шоссе 2 ноября 2024 года ограничат движение автомобилей по одной или двум полосам, в зависимости от времени. Причиной ограничения городские власти назвали проведение инженерных работ. На ряде участков временно запретят парковку транспортных средств.

Схема ограничения движения на пересечении улицы Тагильской и Открытого шоссе.
Источник: Телеграм-канал Дептранса Москвы

2 ноября 2024 года продлятся ограничения на движение автомобилей по одной из полос на улице Константина Царева. Здесь ремонтируют инженерные сети. Полноценно автомобилисты смогут использовать улицу для проезда лишь с 28 декабря 2024 года.

Схема ограничения движения в районе Светлого проезда.
Источник: Телеграм-канал Дептранса Москвы

В связи с реставрационными работами на архитектурных объектах 2 ноября ограничено движение автомобильного транспорта по одной из полос на Большой Никитской улице и в Леонтьевском переулке. Проезд для транспорта восстановят на этих участках лишь 26 апреля 2025 года.

Схема ограничения движения в Леонтьевском переулке.
Источник: Телеграм-канал Дептранса Москвы

2 ноября автомобильное движение останется ограниченным и на Шелепихинской набережной. Из-за ремонтных работ проезд автомобилей по участку дороги восстановят к 25 августа 2025 года.

Схема ограничения движения на Шелепихинской набережной.
Источник: Телеграм-канал Дептранса Москвы

2 ноября сохранится действие ограничений на автомобильное движение по одной из полос Фрунзенской набережной. Работы по ремонту коммуникационных сетей продлятся здесь до 20 мая 2025 года.

Схема ограничения движения в районе Фрунзенской набережной.
Источник: Телеграм-канал Дептранса Москвы

Объездные маршруты

На всех перечисленных дорогах столицы, где ограничивается автомобильное движение, сохраняются рабочими остальные полосы. По ним и могут передвигаться водители во время действия ограничений. Кроме того, для объезда проблемных участков можно использовать параллельные улицы.