Головокружение, проблемы с речью и слабость: Нижегородские медики назвали первые симптомы инсульта

Инсульт относится к числу самых опасных заболеваний. При оказании медицинской помощи счет здесь идет на минуты. Именно поэтому так важно знать первые симптомы инсульта. О том, как вовремя распознать инсульт и кто находится в зоне риска, «КП-Нижний Новгород» рассказала главный внештатный невролог министерства здравоохранения Нижегородской области, заведующая кафедрой медицинской реабилитации, руководитель отдела функциональной диагностики Университетской клиники ПИМУ Анна Белова.
— Анна Наумовна, какие первые симптомы инсульта?
— Здесь довольно широкий спектр проявлений. В числе первых симптомов могут быть головокружение, потеря равновесия и координации движения, проблемы с речью. Также должны насторожить онемение, слабость, потемнение в глазах, внезапная сильная головная боль. Предметы могут выглядеть размытыми или задвоиться в глазах. И, наконец, самый достоверный симптом — это паралич одной стороны тела.
— Что можно считать факторами риска?
— Прежде всего, это пожилой возраст старше 65 лет. Также к числу настораживающих факторов относятся ожирение, сахарный диабет, курение, атеросклероз, повышенный уровень холестерина в крови. Важно всегда следить за своим давлением — артериальная гипертензия увеличивает риск ишемического инсульта в два раза. Кроме того, риск возникновения инсульта увеличивают заболевания сердца, среди которых мерцательная аритмия, инфаркт миокарда и другие.
— Как защититься от инсульта?
— Прежде всего, важно пройти полное обследование и следовать рекомендациям врача. Правильно подобранная терапия минимизируют риски. Кроме того, важно придерживаться правил здорового питания — ограничить потребление продуктов с высоким содержанием соли и избегать дополнительного добавления соли в готовую пищу.