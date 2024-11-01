Головокружение, проблемы с речью и слабость: Нижегородские медики назвали первые симптомы инсульта

— Здесь довольно широкий спектр проявлений. В числе первых симптомов могут быть головокружение, потеря равновесия и координации движения, проблемы с речью. Также должны насторожить онемение, слабость, потемнение в глазах, внезапная сильная головная боль. Предметы могут выглядеть размытыми или задвоиться в глазах. И, наконец, самый достоверный симптом — это паралич одной стороны тела.