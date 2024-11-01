1 ноября в Ростовской области открылся фестиваль «Кукла Дона», он продлится до 15 декабря. Полюбоваться на уникальные работы мастеров могут все желающие, сообщают донские власти.
Основной точкой притяжения ценителей и создателей кукол стала Донская публичная библиотека в Ростове-на-Дону. Также мероприятия должны пройти в Каменске-Шахтинском и городе Зверево.
В Ростове вниманию посетителей будут представлены народные, авторские и коллекционные куклы, выполненные в традиционных и новаторских стилях. Речь идет о сюжетных композициях, игрушках, сувенирах и арт-объектах.
За самую лучшую работу можно будет проголосовать. Кроме этого, экспонаты оценят жюри в девяти номинациях.
По словам первого заместителя губернатора Игоря Гуськова, в этом году поступило около 250 заявок на участие в фестивале. Свои работы захотели показать мастера из Москвы и Дагестана, Краснодарского края, Волгоградской и Липецкой областей. Донской регион будет представлен целой группой участников из 14 территорий области.
Церемония награждения лауреатов «Куклы Дона» состоится в Донской государственной публичной библиотеке 24 ноября.