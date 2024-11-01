В Ростовской области открылся фестиваль «Кукла Дона»

По словам первого заместителя губернатора Игоря Гуськова, в этом году поступило около 250 заявок на участие в фестивале. Свои работы захотели показать мастера из Москвы и Дагестана, Краснодарского края, Волгоградской и Липецкой областей. Донской регион будет представлен целой группой участников из 14 территорий области.