Очередной незаконный жилой комплекс сносят в Алматы

«В ходе проверки выяснилось, что застройщик ТОО “MGM Development” приступил к строительству без разрешительных документов: отсутствовали АПЗ, согласование проекта, уведомление о начале работ и госэкспертиза», — говорится в сообщении.
Суд признал возведение жилого комплекса Monblanc в Алматы незаконным. Сегодня все, что застройщик успел возвести, начали сносить.
Отмечается, что с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 50 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы «Мечта», KHAN, «Алма Гарден» и другие.