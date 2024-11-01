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Очередной незаконный жилой комплекс сносят в Алматы

АЛМАТЫ, 1 ноя — Sputnik. Строящийся жилой комплекс Monblanc в Алматы признан незаконным по решению суда, сообщает управление градостроительного контроля города.

Источник: Акимат Алматы

«В ходе проверки выяснилось, что застройщик ТОО “MGM Development” приступил к строительству без разрешительных документов: отсутствовали АПЗ, согласование проекта, уведомление о начале работ и госэкспертиза», — говорится в сообщении.

Суд признал возведение жилого комплекса Monblanc в Алматы незаконным. Сегодня все, что застройщик успел возвести, начали сносить.

Отмечается, что с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 50 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы «Мечта», KHAN, «Алма Гарден» и другие.

недвижимость