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В Калининграде из-за шторма с 18:00 коммунальщики перейдут в режим повышенной готовности — Дятлова

Специалисты закончат работу, только когда стихия угомонится.

Сейчас в Олбани: +19° 7 м/с 68% 751 мм рт. ст. +15°
Источник: Reuters

В Калининграде из-за шторма в пятницу, 1 ноября, с 18:00 коммунальщики перейдут в режим повышенной готовности. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

«С 18 часов в администрации города и на подведомственных ей коммунальных предприятиях вводится РПГ (режим повышенной готовности). Это значит, что руководители и специалисты “Гидротехника”, “Чистоты”, “Управления по делам ГО и ЧС” попадут домой только ночью, когда стихия утихнет и самые опасные её последствия (если возникнут) будут ликвидированы», — говорится в сообщении.

Телефон ЕДДС: 59−64−00. В случае ЧП также можно позвонить на единый номер экстренных служб — 112.

В Калининград нагрянул сильный шторм. Ветер сорвал ветки с деревьев, часть кровли, сломал фонарь, рекламную конструкцию и разбросал мусорки.