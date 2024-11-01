В Калининграде из-за шторма с 18:00 коммунальщики перейдут в режим повышенной готовности — Дятлова

«С 18 часов в администрации города и на подведомственных ей коммунальных предприятиях вводится РПГ (режим повышенной готовности). Это значит, что руководители и специалисты “Гидротехника”, “Чистоты”, “Управления по делам ГО и ЧС” попадут домой только ночью, когда стихия утихнет и самые опасные её последствия (если возникнут) будут ликвидированы», — говорится в сообщении.