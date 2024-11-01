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Петербургских работодателей обязали устраивать инвалидов согласно квоте

В Петербурге губернатор Александр Беглов подписал закон, устанавливающий квоту приема инвалидов на рабочие места, сообщили в пресс-службе Смольного. Инициатива была принята в рамках реализации главы 7 Федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации», которая вступила в силу с 1 сентября.

Каждый регион самостоятельно устанавливает квоту приема работников с инвалидностью на предприятия.

По новому закону для предприятий на территории Петербурга с численностью работников от 35 до 100 человек квота приема на работу инвалидов составит 2%. Если среднесписочная численность превышает 100 человек, квота увеличится до 2,5%.

При этом в среднесписочную численность не входят специалисты, условия труда которых отнесены к вредным или опасным. Для этого проводится специальная оценка условий труда.

В новом законе также прописали порядок контроля выполнения предприятием квоты. Некоторые работодатели освобождаются от этой обязанности.

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