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50 информационных знаков установили в Иркутске около водных объектов

Конструкции сделали из металла.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске около водных объектов установили 50 информационных знаков. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, в этот раз их сделали из металла, так как деревянные конструкции портили вандалы.

— На новых знаках в зависимости от времени года можно изменить информацию. Летом напишут о запрете купания, а зимой о том, что опасно выходить и выезжать на лед. Помимо этого впервые разработали и установили информационные таблички об оказании первой помощи, — рассказала заместитель начальника отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации Иркутска Надежда Русанова.

Жителям города напомнили, что на Теплых озерах скоро появится ледяной покров, поэтому нужно быть внимательными и осторожными. Подобные профилактические мероприятия проводят на постоянной основе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутский театр юного зрителя вновь открыл двери для зрителей.