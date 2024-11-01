50 информационных знаков установили в Иркутске около водных объектов

В Иркутске около водных объектов установили 50 информационных знаков. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, в этот раз их сделали из металла, так как деревянные конструкции портили вандалы.
— На новых знаках в зависимости от времени года можно изменить информацию. Летом напишут о запрете купания, а зимой о том, что опасно выходить и выезжать на лед. Помимо этого впервые разработали и установили информационные таблички об оказании первой помощи, — рассказала заместитель начальника отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации Иркутска Надежда Русанова.
Жителям города напомнили, что на Теплых озерах скоро появится ледяной покров, поэтому нужно быть внимательными и осторожными. Подобные профилактические мероприятия проводят на постоянной основе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутский театр юного зрителя вновь открыл двери для зрителей.