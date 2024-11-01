50 информационных знаков установили в Иркутске около водных объектов

— На новых знаках в зависимости от времени года можно изменить информацию. Летом напишут о запрете купания, а зимой о том, что опасно выходить и выезжать на лед. Помимо этого впервые разработали и установили информационные таблички об оказании первой помощи, — рассказала заместитель начальника отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации Иркутска Надежда Русанова.