Скидки в универмагах Минска в ноябре 2024: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш»

В ноябре ЦУМ отмечает свое 60-летие. В честь этого универмаг подготовил для своих покупателей сюрпризы и праздничные скидки до 60%. Они будут действовать в период со 2 по 5 ноября. А еще 5 числа в ЦУМе состоится праздничная программа. Будут интерактивные игры с вручением денежных сертификатов в период с 10.00 до 17.30. Также будет проходить дегустация вафель и чая от Aresa и многое другое.