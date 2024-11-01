Скидки в универмагах Минска в ноябре 2024: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш»

Минские универмаги назвали даты скидок, выгодных предложений и акционные товары в ноябре 2024 года. Собрали, какие товары можно будет купить со скидками. Кроме того, узнали, в какие дни скидка окажется максимальной.
ГУМ, скидки, ноябрь 2024.
В ГУМе в период с 1 по 30 ноября будет действовать акция «Моменты счастья в каждой покупке». Так, каждый четверг, пятницу, субботу, воскресенье месяца скидки на непродовольственные товары составят до 55% при цене от 7 рублей за штуку. Каждый день будут действовать скидки до 40% на промтовары от 7 рублей за единицу.
Так, со скидкой до 55% можно будет купить ювелирные изделия, до 50% — косметику, парфюмерию, посуду, изделия хозназначения, одежду, трикотаж, белье, головные уборы, швейные аксессуары для взрослых. Скидка до 35% будет распространяться на обувь для взрослых, настенные и интерьерные часы, бытовую химию. До 30% обещают на галантерейные изделия, наручные часы, картины, текстиль для дома, товары для шитья, ткани.
В универмаге скидка до 25% будет распространяться на чулочно-носочные изделия для взрослых, бижутерию, портьеры, товары для сада и огорода, компьютерную периферию, радиотовары. Кроме того, товары для детей, фоторамки, свечи, сувениры, подушки, одеяла, бытовую и кухонную электротехнику, бритвы, фены, щипцы для завивки волос, триммеры, машинки для стрижки волос можно будет приобрести со скидкой до 20%.
Также скидка до 15% будет действовать на аксессуары для одежды, клеенку. А до 12% — на канцтовары, бумажно-беловые и офисные товары. А еще со скидкой 10% можно будет купить ковры, ковровые покрытия, велосипеды, электролампочки, строительные товары, элементы питания, инструменты. Скидку 7% обещают на светильники, санитарно-техническое оборудование, нагревательные устройства.
На кувшины-фильтры и картриджи для очистки воды будет действовать скидка 5%. В ГУМе каждую среду ноября обещают рассрочку 12 месяцев по карте «Халва» в секция промтоваров на любую сумму. А еще по вторникам эксклюзивные скидки предоставят обладателям дисконтных карт универмага.
ЦУМ, скидки, ноябрь 2024.
В ноябре ЦУМ отмечает свое 60-летие. В честь этого универмаг подготовил для своих покупателей сюрпризы и праздничные скидки до 60%. Они будут действовать в период со 2 по 5 ноября. А еще 5 числа в ЦУМе состоится праздничная программа. Будут интерактивные игры с вручением денежных сертификатов в период с 10.00 до 17.30. Также будет проходить дегустация вафель и чая от Aresa и многое другое.
Универмаг «Беларусь», скидки, ноябрь.
В универмаге «Беларусь» в последний месяц осени обещают скидку 30% на целый ассортимент непродовольственных товаров. Так, с указанной скидкой каждый вторник, четверг и субботу можно будет купить женскую и мужскую одежду, женские сумки (спортивные, дорожные). Также с 30%-й скидкой будет возможность приобрести женское и мужское белье, а также обувь. Скидка будет распространяться на постельное и столовое белье, подушки, одеяла, посуду из стекла, фарфора, металла. А еще на косметику и парфюмерию.
Торговый дом «На Немиге», скидки, ноябрь.
В торговом доме «На Немиге» весь ноябрь скидку 70% обещают на отдельный ассортимент косметики и парфюмерии бренда Dilis. Скидки 50% будут действовать на ассортимент изделий для уборки, на выделенный спектр наборов для ванн торговой марки «ТВК», на пледы ретро «Мультитекстиль». С указанной скидкой можно будет купить бижутерию и аксессуары для волос от ИП Григорьев и ИП Бутько, отдельный ассортимент посуды «СитиГарден».
Скидка 45% будет распространяться на протяжении всего ноября на отдельный ассортимент косметических средств. Также в ноябре ассортимент трикотажа от Serge, детский ассортимент Belbimbo, а также женскую одежду бренда Alesya можно приобрести с 35%-й скидкой. Указанная скидка будет действовать и на весь ассортимент женской одежды «Инколор плюс», а также на меховые изделия от «Мехофф».
Кроме того, 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30 ноября на весь ряд корсетных изделий Verally будет распространяться скидка 35%. С 30%-й скидкой весь ноябрь можно будет купить выделенный ассортимент обоев от «Белорусских обоев» и НИИ ПКД, мужской ассортимент одежды Truvor. А скидка 20% будет действовать на протяжении месяца на детские головные уборы, перчатки, рукавицы от «Васта Радэлия».
Торговый центр «Кирмаш», скидки, ноябрь.
В торговом центре «Кирмаш» скидка до 55% будет действовать на женскую одежду, до 50% — на ювелирные изделия, косметику, парфюмерию. Со скидкой до 45% можно будет купить часы и обувь, а с 35%-й скидкой — мужскую одежду, галантерею, керамику, товары для дома, домашний текстиль. Скидка до 30% будет распространяться на белье, чулочно-носочные изделия, мебель, а до 15% — на товары для детей.
Каждый вторник ноября по дисконтной карте торгового центра со скидкой от 25% можно будет купить женскую и мужскую одежду, а также белье, от 20% — чулочно-носочные изделия, домашний текстиль, обувь, галантерею, парфюмерию, косметику, сувениры. Со скидкой от 15% предлагают купить мебель, товары для детей, светильники, ковры, канцтовары, товары для дома.
Также каждую среду и пятницу скидка от 25% будет распространяться на белье, мужскую и женскую одежду, от 20% — на косметику, обувь, чулочно-носочные изделия, сувениры, домашний текстиль, галантерею, парфюмерию, от 15% — на товары для дома, ковры, мебель, канцтовары, светильники, товары для детей.
А еще в торговом центре «Кирмаш» в пятницу и среду будут повышенные скидки. Так, от 30% до 45% обещают на ювелирные изделия, шубы и аксессуары из натурального меха (30%), на часы. Скидки от 25% до 55% будут на бельевой трикотаж (до 50%), на мужскую одежду (до 40%), на женскую одежду.
От 20% до 50% будут действовать на обувь, на парфюмерию, на чулочно- носочные изделия (до 30%), а от 20% до 35% — на галантерею, на сувениры, керамику (до 40%), на домашний текстиль. Со скидками от 15% до 35% можно купить посуду, хозтовары (до 50%), мебель, ковры, светильники, детские товары, игрушки. Также скидки от 10% до 35% будут действовать на бытовую технику.
В торговом центре заметили, что уже в продаже есть новогодние украшения, елки, товары с новогодней тематикой. На них действует скидка 30%. Отмечается, что скидки не распространится на товары ценой менее 3 рублей, на товары со специальной цене, а также те, которые участвуют в других акциях.
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