Поликлинику в Суворовском микрорайоне Ростова начнут строить не раньше 2026 года

Строительство поликлиники в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону планируют начать не раньше 2026 года. Об этом со ссылкой на минздрав области сообщает издание «Город N».
В публикации отмечается, что в министерстве пока не обозначают более четкие сроки. Точная информация должна появиться в конце 2024 года, когда донские власти согласуют проект программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2026−2030 годы.
Это значит, что возведение медицинского учреждения в Суворовском может начаться как в 2026, так и в последующие несколько лет.
Напомним, на улице Вавилова, напротив Северного кладбища, собираются построить корпус для взрослых на 600 посещений в смену и детский корпус, рассчитанный на 300 посещений. Этот проект успешно прошел госстройэкспертизу, но потом потребовалась корректировка.