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Поликлинику в Суворовском микрорайоне Ростова начнут строить не раньше 2026 года

В Ростове прокомментировали ситуацию со строительством поликлиники в Суворовском.

Источник: Комсомольская правда

Строительство поликлиники в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону планируют начать не раньше 2026 года. Об этом со ссылкой на минздрав области сообщает издание «Город N».

В публикации отмечается, что в министерстве пока не обозначают более четкие сроки. Точная информация должна появиться в конце 2024 года, когда донские власти согласуют проект программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2026−2030 годы.

Это значит, что возведение медицинского учреждения в Суворовском может начаться как в 2026, так и в последующие несколько лет.

Напомним, на улице Вавилова, напротив Северного кладбища, собираются построить корпус для взрослых на 600 посещений в смену и детский корпус, рассчитанный на 300 посещений. Этот проект успешно прошел госстройэкспертизу, но потом потребовалась корректировка.