Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 2 ноября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
В Кировском районе Санкт-Петербурга со 2 ноября 2024 года по 19 февраля 2025 года вводятся ограничения движения автомобильного транспорта по западной части проспекта Стачек от Кронштадтской площади до проспекта Маршала Жукова.
2 ноября 2024 года ограничен проезд машин по Кингисеппскому шоссе в городе Красное Село от Ивангородского проспекта до Нарвской улицы, а от Ивангородского проспекта к Нарвской улице движение автотранспорта перекроют. Но уже 3 ноября введенные из-за ремонта дорожного покрытия ограничения снимут.
Автомобилисты 2 ноября не смогут проехать по Заставской улицы от Люботинского проспекта до Витебского проспекта. Здесь запрет на проезд продлится до 30 ноября 2024 года.
Объездные маршруты
По информации ГАТИ, в Красносельском районе для объезда ремонтируемых участков водители могут использовать Гатчинское шоссе, Красногородскую, Нарвскую улицы, Ивангородский проспект, улицу Свободы, проспект Ленина, улицу Юных Пионеров, Кингисеппское шоссе, Гаражную улицу.
В Московском районе северной столицы автомобилисты для объезда перекрытых участков дороги смогут воспользоваться маршрутом через Витебский проспект, улицу Кондратенко, Люботинский проспект и Заставскую улицу.