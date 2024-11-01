Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 2 ноября 2024

2 ноября 2024 года ограничен проезд машин по Кингисеппскому шоссе в городе Красное Село от Ивангородского проспекта до Нарвской улицы, а от Ивангородского проспекта к Нарвской улице движение автотранспорта перекроют. Но уже 3 ноября введенные из-за ремонта дорожного покрытия ограничения снимут.