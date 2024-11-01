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Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 2 ноября

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 2 ноября 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.

Плановые работы не проводятся.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— Красного Урала, 1, 3, 5, 7, 9; Куйбышева, 19, 19-А — с 08.00 до 18.00;
 — п. Колхозный, ч/с: Островского, 63−81; Маяковского, 33−39, 36, 38; Жуковского, 39−47, 32−38; Достоевского, 9−27, 12−16; Полярная, 51−77, 44−68; Серафимовича, 11−15; Тепличная, 5, 6, 10, 18; Неглинная, 75 — с 08.00 до 18.00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— п. С. Орджоникидзе, ч/с: Гончаренко, 2−14; Станиславского, 1−16; Баталова, 1−16, 35; Многостаночников, 3−19; Плодоягодная, 13−23; Дзержинского, 64−74; Гюго, 19−31; Литовская, 28 — с 08.00 до 17.00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Жукова, 45; Мира, 38; Сталеваров, 40 — с 09.00 до 17.00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— п. Федоровка: Зерновая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-А, 9, 11; Якорная, 6, 8, 12 — с 10.00 до 17.00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Танкистов, 144 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— п. Плановый ЧТЗ, ч/с: Комарова, 74−80; пер. Паросиловой, 7−28; пер. Слаботочный, 9−26; пер.2-й Лермонтовский, 3−9; Мамина, 102; Мечникова, 38, 39 — с 08.00 до 12.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

Плановые работы не проводятся.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.

Вниманию водителей и пешеходов!

В субботу, 2 ноября, с 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Братьев Кашириных и Академика Макеева.

Кроме того, 3 и 4 ноября с 9:00 до 16:00 будет отключен светофор в районе ТЭЦ-1 по Копейскому шоссе.

Будьте внимательны и осторожны!

ЖКХ