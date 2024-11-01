Последние новости к вечеру 1 ноября 2024 года

Кремлю нечего добавить о возможном участии северокорейских войск в конфликте на Украине, заявил Песков. Ранее Блинкен утверждал о нахождении 10 тыс. солдат КНДР в России, включая 8 тыс. в Курской области, которые могут быть задействованы в конфликте в ближайшие дни.