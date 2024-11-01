Последние новости к вечеру 1 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 1 ноября 2024 года.
Песков ответил на заявление США о войсках КНДР в Курской области
Кремлю нечего добавить о возможном участии северокорейских войск в конфликте на Украине, заявил Песков. Ранее Блинкен утверждал о нахождении 10 тыс. солдат КНДР в России, включая 8 тыс. в Курской области, которые могут быть задействованы в конфликте в ближайшие дни.
Нового фигуранта по делу «Военторга» арестовали в Москве
Мещанский суд Москвы арестовал топ-менеджера швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова по делу о мошенничестве с контрактами «Военторга». Громова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб связан с завышением цен при поставках Минобороны.
Британский словарь Collins назвал слово года
Collins Dictionary назвал словом 2024 года прилагательное «brat», означающее уверенное, независимое и гедонистическое отношение. Это слово стало популярным благодаря альбому Charli XCX и символизирует культурный феномен.
Бастрыкин потребовал проверить гуру после расследования Собчак
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки блогера Имрана Мусаханова из Ставрополья. Участницы его курсов саморазвития пожаловались на сексуальное насилие с его стороны.
Из архипелага Земля Франца-Иосифа исчез остров Месяцева
Остров Месяцева в Арктике полностью исчез из-за глобального потепления, сообщает Русское географическое общество. Площадь острова в 2015 году составляла 53 га, но к августу 2024 года сократилась до 3 га, а затем он исчез.