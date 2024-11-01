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Последние новости к вечеру 1 ноября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 1 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 1 ноября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 1 ноября 2024 года.

Песков ответил на заявление США о войсках КНДР в Курской области

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Кремлю нечего добавить о возможном участии северокорейских войск в конфликте на Украине, заявил Песков. Ранее Блинкен утверждал о нахождении 10 тыс. солдат КНДР в России, включая 8 тыс. в Курской области, которые могут быть задействованы в конфликте в ближайшие дни.

Нового фигуранта по делу «Военторга» арестовали в Москве

Мещанский суд Москвы арестовал топ-менеджера швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова по делу о мошенничестве с контрактами «Военторга». Громова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб связан с завышением цен при поставках Минобороны.

Британский словарь Collins назвал слово года

Слово Brat на зеленом фоне

Collins Dictionary назвал словом 2024 года прилагательное «brat», означающее уверенное, независимое и гедонистическое отношение. Это слово стало популярным благодаря альбому Charli XCX и символизирует культурный феномен.

Бастрыкин потребовал проверить гуру после расследования Собчак

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки блогера Имрана Мусаханова из Ставрополья. Участницы его курсов саморазвития пожаловались на сексуальное насилие с его стороны.

Из архипелага Земля Франца-Иосифа исчез остров Месяцева

Белый медведь в снегах
Источник: AP 2024

Остров Месяцева в Арктике полностью исчез из-за глобального потепления, сообщает Русское географическое общество. Площадь острова в 2015 году составляла 53 га, но к августу 2024 года сократилась до 3 га, а затем он исчез.