В Воронеже назвали самые опасные аварийные места

Главный госавтоинспектор Воронежской области, полковник Евгений Шаталов назвал самые опасные места Воронежа по количеству случающихся там ДТП. К ним относятся участки дорог и перекрестки, на которых в течение года происходят три и более аварии.
Руководитель региональной госавтоинспекции отметил, что в целом отмечается снижение числа таких мест. По итогам девяти месяцев 2024 года их обнаружили 26, в то время как в 2023-м их было 47.
В Воронеже таких мест на данный момент 17. Особенно Шаталов выделил перекрёсток улиц Свободы и 9 Января, проспект Революции в районе дома № 8, улица Плехановская в районе дома № 14. А также места пересечения Плехановской с улицами Пушкинская, Кольцовская и Фридриха Энгельса, и Кольцовской с проспектом Революции.
Евгений Шаталов также сообщил, что всего с начала 2024 года в Воронежской области в ДТП погибли 279 человек, среди них 11 — на особо опасных по авариям участках.
Напомним, руководитель региональной госавтоинспекции также сообщил о планах установить видеокамеры, фиксирующие разговоры водителей по телефону.