Алжирское восстание против Франции началось 70 лет назад

Для начала Франция провела частичную мобилизацию и продлила срок службы призывников. Благодаря этому к 1956 году в Алжире удалось сосредоточить около 400 тыс. солдат — это больше, чем в составе всей Группы советских войск в Германии. Поначалу алжирцы не поддерживали восстание, и потому французские спецслужбы вербовали по всей стране местных жителей в отряды ополчения — «харкис». Всего их было около 180 тыс. — больше, чем бойцов ФНО. В отличие от французских солдат они хорошо ориентировались в местном обществе и могли определить, кто перед ними — обычный фермер или повстанец, только что прикопавший винтовку в курятнике.