Какая погода будет в Казахстане 2 ноября

АСТАНА, 1 ноя — Sputnik. На западе, северо-западе, севере республики 2 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 0−7°С мороза, днем до −2 мороза+5°С тепла, повышение температуры воздуха в центре, востоке страны ночью до 0+8°С тепла, днем до +8+13°С тепла, на юге, юго-востоке страны ночью до +3+13°С, днем до +15+22°С тепла".