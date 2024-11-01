Какая погода будет в Казахстане 2 ноября

В Абайской области днем на западе и севере прогнозируют дождь. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер южный, юго-западный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на востоке области 5 мороза, днем 5−10 тепла.
В Акмолинской области обещают осадки (дождь, снег), туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный 9−14, на западе, севере, юге области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, днем 1−6 тепла.
В Актюбинской области также будут осадки (преимущественно дождь). Ветер южный, юго-западный 9−14, ночью на западе, севере области порывы 15−20, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на юге области 5 тепла, днем 7−12, на юге области 15 тепла.
В Алматинской области обещают без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, в горных районах области 0−5 мороза, днем 13−18, в горных районах области 3−8 тепла.
В Атырауской области на севере, востоке и юге ожидается дождь. Ветер юго-западный 9−14, порывы 18−23, на севере области временами 28 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, днем 10−15, на западе области 18 тепла.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере и востоке обещают осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-восточный 9- 14 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на востоке области 7 мороза, днем 3−8 тепла, на востоке области 2 мороза.
В Жамбылской области ночью и утром в горных районах прогнозируют осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, в горных районах области 1 мороза, днем 15−20, в горных районах области 10 тепла.
В Жетысуской области будет без осадков. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 9−14, на востоке, в горных районах порывы 17−22 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, в центре, горных районах области 3 мороза, днем 13−18, в горных районах области 10 тепла.
В Западно-Казахстанской области ночью дождь, днем на западе, севере и востоке области дождь. Ветер юго-западный 15−20, днем на западе, юге, севере области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 7−12, на юге 15 тепла.
В Карагандинской области на западе, севере и востоке обещают осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман, гололед. Ветер на западный, юго-западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на юге области 5 тепла, днем 7−12, на востоке области 4 тепла.
В Костанайской области ночью на севере, востоке и юге прогнозируют осадки (дождь, снег), гололед, днем дождь. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный ночью 9−14, на западе, севере области 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, севере, юге области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, на юге области 3 тепла, днем 3−8 тепла.
В Кызылординской области ночью на севере будет дождь. Ветер южный, юго-западный 8−13, на севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, днем 13−18, на севере области 10 тепла.
В Мангистауской области на северо-востоке обещают дождь. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный 9- 14, днем на северо-востоке, юге, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на севере области 4, днем 15−20 тепла.
В Павлодарской области утром и днем на западе, севере и востоке осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 9−14, утром и днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, днем 3−8 тепла.
В Северо-Казахстанской области ночью прогнозируют осадки (дождь, снег), на западе, севере, юге области гололед, низовая метель, днем на востоке, западе области осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный ночью 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на западе области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, днем 1−6 тепла.
В Туркестанской области ночью и утром в горных районах ожидается дождь, туман. Ветер юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, в горных районах области 1, днем 15−20, в горных районах области 12 тепла.
В Улыстауской области ночью на западе, севере и в центре обещают осадки (дождь, снег), днем на юге, востоке области осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере области туман, гололед. Ветер западный, юго-западный 9−14, ночью на севере области, днем на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, днем 7−12 тепла.
Погода в мегаполисах.
В г. Алматы синоптики прогнозируют переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 15−17 тепла.
В г. Шымкенте обещают переменную облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 18−20 тепла.
В г. Астане будет также переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, южный 9−14, утром и днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 3−5 тепла.