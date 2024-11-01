В Ростовской области женщина обманула односельчан на 20 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело.
Согласно опубликованной информации, в эфире программы одного из телеканалов появился сюжет о женщине из Ростовской области, которая обманула односельчан. Она воспользовалась их доверием и ввела в заблуждение. Дончанка оформила кредиты на знакомых и оставила их без сбережений. Сумма ущерба составила больше 20 млн рублей.
— Главой ведомства дано поручение и. о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Ковалеву С. Ю возбудить по данному факту уголовное дело, доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.