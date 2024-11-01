Во что поиграть, когда скучно: 15 вариантов игр для любой компании

Мобильная викторина с множеством категорий, где можно соревноваться как с друзьями, так и с игроками со всего мира. Темы от общих знаний до специфических интересов, рейтинги игроков и турнирные таблицы. Игроки выбирают категорию, после чего начинается раунд с несколькими вопросами. Побеждает тот, кто ответит на наибольшее количество вопросов правильно за наименьшее время.