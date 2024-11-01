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На обслуживание общественных туалетов Уфы направят более 10 млн рублей

Работы профинансирует бюджет города.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе подвели итоги конкурса на обслуживание общественных туалетов. Соответствующую заявку на госуслугах разместило Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации города. На эти цели власти готовы потратить 10,3 млн рублей, которые выделят из бюджета Уфы.

Победивший в аукционе подрядчик должен обслуживать туалеты до конца года в течение ля 15-часового режима работы с 8:00 до 23:00.

Убираться и поддерживать порядок будет необходимо в туалетах Набережной улице, на Северном, Южном и Сергиевском кладбищах, в парке Якутова, сквере имени 50-летия Победы и других.

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