Кочанова сказала, почему критикуют Беларусь

«Сегодня поставлена задача открывать предприятия, развивать свои технологии, делать акцент на импортозамещение», — отметила специалист и подчеркнула, что Беларусь без проблем может прокормить, одеть, обеспечить товарами не только себя, но и еще 2,5 такие же страны.