Кочанова сказала, почему критикуют Беларусь

Беларусь подвергается критике со стороны западных стран, потому что живет по своим законам и не хочет иного. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова 1 ноября в Кировском районе Могилевской области, сообщает БелТА.
«Такая страна, как наша Беларусь, подвергается критике, потому что мы живем по своим законам, в соответствии со своими традициями и не хотим другого», — подчеркнула Наталья Кочанова.
По словам Натальи Кочановой, белорусы видят, как может быть по-иному на примере Украины, но видят и другие страны, в которых главное для людей — мир.
Председатель Совета Республики еще раз подчеркнула, что важно защитить созданное поколениями белорусов и нашими современниками, создать условия, чтобы, даже при нынешней политики санкций в отношении Беларуси, страна развивалась.
Наталья Кочанова назвала время санкций и окном возможностей.
«Сегодня поставлена задача открывать предприятия, развивать свои технологии, делать акцент на импортозамещение», — отметила специалист и подчеркнула, что Беларусь без проблем может прокормить, одеть, обеспечить товарами не только себя, но и еще 2,5 такие же страны.
А другая известная чиновница, первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, в свою очередь оценила качество белорусской косметики (подробности здесь).
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