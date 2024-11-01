Отдых на новогодние праздники в России и за границей: где побывать и что посмотреть

Новогодние праздники ― самые продолжительные в году, провести их всегда хочется активно и интересно, не потратив при этом огромную сумму. «Газета.Ru» узнала, какие есть бюджетные направления для путешествий на новогодние каникулы в 2025 году, и собрала советы, чем там заняться и что посмотреть.

Источник: Газета.Ру

Новогодние праздники ― самые продолжительные в году, провести их всегда хочется активно и интересно, не потратив при этом огромную сумму. «Газета.Ru» узнала, какие есть бюджетные направления для путешествий на новогодние каникулы в 2025 году, и собрала советы, чем там заняться и что посмотреть.













Как выбрать маршрут.





Сначала определитесь, какой вид отдых вам больше по душе. Это может быть городской туризм, поездка за новогодним настроением или за экзотикой, активный отдых. Готовы ли вы к путешествию за границу или предпочтете отдых в России? Будете покупать тур или самостоятельно бронировать билеты и отели? И, конечно, прикиньте бюджет, который вы готовы выделить на путешествие.





«Сейчас планировать поездку ― самое время. Особенно, если она завязана на конкретные даты или определенные направления, а также есть особые пожелания, например, по времени вылета или конкретному отелю. Однако торопиться, если вы жестко ничем не ограничены, мы бы не рекомендовали. Еще есть время как следует продумать свой досуг, определиться с направлением и выбрать самые лучшие отели», — отметила в беседе с «Газета.Ru» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.













В этом году самые популярные российские направления для поездок на новогодние выходные — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Эсто-Садок, Кисловодск, Архыз, Красная Поляна, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».













«Топ-10 в этом году достаточно традиционный — аналогичные направления лидировали на праздники и в прошлом году. Тем не менее по ряду направлений в этом году отмечаются повышенные темпы роста бронирований относительно прошлого года: в Домбае — на 94%, в Вологде — на 52%, в Ялте — на 42%, в Пятигорске — на 39%, в Екатеринбурге — на 35%, во Владивостоке — на 34%», — прокомментировала пресс-секретарь сервиса Ostrovok.ru Анита Гусич.













Великий Устюг: в гости к Деду Морозу.













Великий Устюг — древнейший город Русского Севера. С 1999 года он объявлен родиной Деда Мороза и его по праву можно считать самым новогодним российским городом. Для многих главная цель путешествия в Великий Устюг — посетить вотчину новогоднего волшебника. Здесь вас ждут интерактивные праздничные программы, экскурсии, катание с горок и на упряжках.





Но Великий Устюг не только место семейного отдыха и детских развлечений. Город сохранил уникальный исторический облик и будет интересен всем ценителям старины. Здесь огромное количество старинных храмов и зданий, купеческих домов, необычных музеев, мастерских. Обязательно прогуляйтесь по историческим улицам, посетите Соборное дворище и полюбуйтесь им из Дымковской слободы на другом берегу реки Сухоны. Побывайте на ювелирном заводе «Северная чернь» и зайдите в фирменный магазин предприятия за подарками для близких.





Кстати, с конца ноября в Великий Устюг курсируют туристические поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Также можно выбрать автобусный тур.





Кострома: родина Снегурочки и сырный край.













Небольшой старинный город на берегу Волги словно магнит притягивает туристов разнообразием достопримечательностей, богатой историей, хорошим сервисом, вкусной традиционной кухней. Новогодние праздники — прекрасный повод побывать в тереме Снегурочки и окунуться в русскую сказку. Гостей встретят домовые и кот Баюн, они развлекут вас играми, расскажут про старинные обычаи. Для посещения терема в новогодние дни обязательно бронирование.





На путешествие в Кострому закладывайте не меньше двух-трех дней. Здесь есть что посмотреть. Прогуляйтесь по набережной, посетите Старую пристань, где проходили съемки фильма «Жестокий романс», осмотрите беседку Островского. Обязательно запланируйте экскурсию в Ипатьевский монастырь — колыбель династии Романовых, побывайте в Костромской слободе — музее деревянного зодчества под открытым небом.





Кострома — подходящее направление для гастрономического туризма. Не откажите себе в удовольствии посетить местные рестораны русской кухни, отведать ухи, наваристых щей, телячьих щечек и рыбных биточков. В качестве гостинцев, конечно же, выбирайте костромской сыр — вас удивит многообразие сортов и вкусов, представленных на «Сырной бирже» в старинных Торговых рядах, а также очень приятные цены на продукцию.





Киров: новогодняя столица России.













В январе 2024 года Киров был объявлен новогодней столицей России — 2025. С 7 декабря по 7 января здесь пройдет марафон праздничных мероприятий, который откроется фестивалем новогодних елок из всех регионов страны.





Но и помимо праздничной программы в Кирове есть что посмотреть: старинные здания, храмы, музеи и парки. Обязательно пройдите по улице Спасской в историческом сердце города. Она сохранилась почти в первозданном виде. В начале улицы находится арка Вятского кремля — отсюда открывается великолепный вид на Трифонов монастырь. Здесь можно сделать уникальные по красоте снимки. На улице также расположен один из символов города — Спасский собор.





В 2024 году город отметил свое 650-летие. К этому событию было приурочено открытие необычного арт-объекта на Спасской площади — деревянных Ворот Русского севера. Также посетите Кировский краеведческий музей и Художественный музей имени братьев Васнецовых. Из сувениров — обратите внимание на дымковскую игрушку, это традиционный для вятской земли художественный промысел.





Суздаль: горки и народные гуляния в русских традициях.













Зимний Суздаль подарит вам массу эмоций, не зря в прошлом году он был выбран новогодней столицей России. Гостей ждут праздничные программы и развлечения: катания с горок и на лошадях, застолья и чаепития, гуляния, городская ярмарка, мастерские. В этом старинном городе большой выбор гостиниц, ресторанов и интересных локаций. Еще один плюс — близкое расположение к Москве и транспортная доступность. Доехать из столицы до Суздаля на машине можно за 4−5 часов.





Суздаль — настоящий город-музей, хранитель русских традиций. Перенестись на пару веков назад здесь проще простого: прокатитесь в санях, запряженных тройкой лошадей, по заснеженным городским улицам, отведайте медовухи и вкуснейшего травяного чая из самовара, пройдитесь по торговым рядам — и вот вы уже представляете, как проводили досуг наши предки.





Обязательно побывайте в Суздальском кремле, посетите в Рождество старинные храмы, например, Спасо-Преображенский собор, осмотрите экспозицию музея деревянного зодчества.





Москва: Новый год на Красной площади.













Туристы со всех уголков России едут в столицу за новогодними впечатлениями: встретить Новый год под бой курантов на Красной площади, погулять по сверкающим огнями улицам, побывать на знаменитом катке возле ГУМа и посетить здесь же новогоднюю ярмарку. Вам не придется долго выбирать развлечения — они в Москве на каждом шагу: театры, музеи, экскурсии, концерты, уличные гуляния, кафе и рестораны, парки, клубы, ледовые и музыкальные шоу. Новогодние программы будут идти на всех площадках Москвы: ВДНХ, парк «Сокольники», Чистопрудный бульвар, парк Победы, Измайловский кремль и т.д.





Если вы планируете провести новогодние каникулы в столице, лучше заранее забронировать не только авиа- или железнодорожные билеты и отель, но и экскурсии, билеты в театры, музеи, развлекательные центры.













Санкт-Петербург: елки, ярмарки, дворцы.













Центр празднования Нового года в Санкт-Петербурге — Дворцовая площадь. Здесь в течение всех каникул будут проходить концертные и театрализованные программы, шоу, гуляния. В новогоднюю ночь пройдитесь по Невскому проспекту, набережным, чтобы на год вперед зарядиться радостной атмосферой.

На Манежной площади, в Новой Голландии и других точках города будут работать масштабные рождественские ярмарки. В течение каникул вас ждут театры, концертные площадки, музеи, катки, рестораны. А если вам наскучат городские развлечения, можно посетить необычные места за пределами Санкт-Петербурга: например, столицу Варяжских земель Сваргас в Выборге или горный парк «Рускеала» в Карелии.





Калининград: новогодний праздник в европейском стиле.













Калининград — еще одно популярное у российских туристов новогоднее направление. Встречать Новый год здесь, скорее всего, придется без снега. Зима в Калининграде мягкая, минусовые температуры бывают редко. В любом случае новогоднее настроение вам гарантировано: все зимние каникулы в городе будут проходить ярмарки, фестивали и гуляния.





Главную городскую елку традиционно устанавливают на площади Победы. Еще одно популярное место — Остров Канта, здесь проходит фестиваль уличной еды. В Кафедральном соборе можно посетить органные концерты, здесь же находится музей Иммануила Канта. Также стоит побывать в музее Мирового океана и музее янтаря. Обязательно прогуляйтесь по району Амалиенау. Можно съездить на Куршскую косу, в Зеленоградск или Светлогорск. Если вы хотите привезти интересные сувениры из Калининграда, конечно, обратите внимание на изделия из янтаря.





Сочи: теплый прием и горные курорты.













Провести новогодние праздники на главном южном курорте страны — еще одна отличная идея. Город предлагает гостям уютные отели и массу развлечений. Во время новогодних каникул в Сочи Парке работает усадьба Деда Мороза, проходят фестивали, концерты, парады и шоу, игровые тематические программы.





Праздничные мероприятия идут чередой и на главной пешеходной улице Сочи — Навагинской. Здесь работает торговая галерея, популярные у туристов Музей спортивной славы и Мега музей СССР. Еще одно знаменитое место для прогулок и развлечений — парк «Ривьера». Также можно посетить парки «Южные культуры» и «Дендрарий» — растения здесь цветут даже в зимние месяцы.





Сочи — это Мекка для любителей горных лыж и сноуборда: в любое время года туристов ждут горные курорты «Роза Хутор», «Красная поляна» и «Газпром» с самым современным оснащением трасс. Но и для тех, кто равнодушен к горнолыжному спорту, найдется подходящий досуг: на горных курортах много спа-центров, бассейнов, аттракционов, развлекательных площадок, ресторанов.





Карелия: великолепие природы и активный туризм.













Зимний отдых в Карелии вас приятно удивит разнообразием активных развлечений: зимняя рыбалка, катание на собачьих и оленьих упряжках, поездки на снегоходах, конный туризм. Здесь множество природных памятников: два заповедника, четыре национальных парка. По ночам в Карелии можно увидеть северное сияние — очень эффектное и красивое природное явление.





Обязательно побывайте в парке «Рускеала» — это настоящая зимняя сказка! И, конечно, в новогодние каникулы посетите резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко.





Еще одно знаковое место в Карелии — музей-заповедник «Кижи», который включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. С недавнего времени он доступен для круглогодичного посещения. Местом притяжения туристов и паломников также является остров Валаам, где расположен памятник русского зодчества — Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.





Кавказ: горы, солнце, гостеприимство.





Запоминающееся новогоднее путешествие можно совершить по Кавказу. Здесь вы непременно найдете вариант маршрута, который подойдет именно вам. Любителям размеренного отдыха можно остановить свой выбор на курортах Кавказских минеральных вод: в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске. В местных здравницах можно пройти оздоровительный курс, а заодно посетить достопримечательности: природные памятники, парки, целебные источники и исторические объекты.





Тем, кто предпочитает активный отдых, стоит рассмотреть варианты горнолыжных курортов «Домбай» или «Эльбрус». Экстремалам подойдет гора Чегет.





Еще одно популярное направление для активного отдыха — курорт «Архыз». Здесь к новогодним праздникам готовят праздничные программы, шоу, концерты, гуляния. Будет работать ярмарка. Гостям предлагают разные развлечения. Например, с 30 декабря по 2 января состоится Фестиваль электронной музыки ТЕХНОТАU.





Если вы хотите совместить активный туризм и знакомство с историей, природой и обычаями региона — добро пожаловать в Дагестан! Встретить Новый год можно в Махачкале и Дербенте. Помимо праздничных ярмарок, аттракционов и гуляний, вас ждут уникальные достопримечательности, музеи и экскурсионные маршруты, природные памятники и, конечно, Каспийское море.





Обязательно осмотрите Дербентскую крепость — она входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Дербенте также находится Джума-мечеть — древнейшая в России. В Махачкале побывайте в Центральной Джума-мечети — это уникальное сооружение построено по образцу Голубой мечети в Стамбуле. Также можно посетить этнографический комплекс «Дагестанский аул».



Еще одна причина приехать в Дагестан — уникальная национальная кухня. Во время путешествия попробуйте в местных кафе хинкал, курзе, чуду, бахух и другие блюда.





Узбекистан: древняя история, восточные базары и вкуснейший плов.













Новогодняя поездка в Ташкент, Бухару и Самарканд оставит у вас множество ярких впечатлений. Познакомившись с культурой, историей, природой и традициями Узбекистана, вы влюбитесь в эту страну. К плюсам этого направления отдыха можно отнести удобство перелета и невысокую стоимость поездки. Неудивительно, что поток туристов в Узбекистан за последнее время заметно вырос.





На новогодние каникулы здесь всегда проходит много праздничных мероприятий. Новый год в Узбекистане отмечают дважды: по европейской традиции — в ночь на 1 января, и национальный — Навруз, его празднуют 21 марта. В январе вас ждут новогодние гуляния с елками, иллюминацией, ярмарками, поздравлениями и застольем. Особенно празднично будет в Ташкенте.





В Узбекистане огромное количество достопримечательностей, в том числе тех, что внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К ним относятся, например, исторические центры Бухары и Самарканда. Посетите в городах восточные базары, попробуйте знаменитый узбекский плов и другие изыски национальной кухни. Любители горных лыж могут съездить на горный курорт Чимган.





Белоруссия: гуляем по новогоднему Минску и смотрим замки.













Незабываемой станет встреча Нового года в Белоруссии. Столицу Минск начинают украшать задолго до праздника. Традиции в этой стране схожи с российскими. На улицах будет праздничная иллюминация, наряженные елки и новогодние ярмарки. Во время щедрого новогоднего застолья обязательно отведайте блюда национальной кухни.





А после встречи Нового года можно приступать к осмотру многочисленных достопримечательностей: побывать в природном парке Беловежская пуща и навестить там резиденцию Деда Мороза, осмотреть Несвижский, Мирский, Лидский замки и познакомиться с их историей, съездить в Гродно и Брест. Любители спорта могут посетить республиканский горнолыжный центр «Силичи». Отдохнуть и оздоровиться можно в местных санаториях.





Азербайджан: памятники архитектуры и потрясающая кухня.













Новый год можно встретить в Азербайджане, а заодно познакомиться с уникальной культурой, восхититься красотой древних и современных зданий, попробовать блюда местной кухни. Обязательно прогуляйтесь по историческому центру Баку. Осмотрите Ичери-Шехер — старинный жилой квартал-заповедник. Его символы — знаменитая Девичья башня, а также дворец Ширваншахов.





Не меньшего внимания заслуживает современная архитектура Баку: Пламенные башни, торговый центр Deniz Mall, спортивно-концертный комплекс Crystal Hall, Культурный центр Гейдара Алиева. В культурном центре побывайте на выставках, чтобы ближе познакомиться с культурой, историей и традициями страны.





Знаковое место в Баку — Приморский бульвар, который тянется вдоль побережья Каспийского моря. Загляните в музей азербайджанского ковра — здесь представлено более 10 тыс. экспонатов, в том числе раритеты эпохи бронзы и античного периода.

Любители активного отдыха оценят в Азербайджане курорт Шахдаг. Это современный туристический комплекс с большим количество отелей, SPA-центров, ресторанов. Здесь 28 склонов разной сложности и 17 подъемников.





Таиланд: теплое море, вечеринки и фееричная атмосфера.













Выбор зарубежных направлений для российских туристов сейчас сильно ограничен. И тем не менее, многие отдают предпочтение заграничным турам на новогодние каникулы. Возможность встретить Новый год в экзотической стране — по-прежнему привлекательная идея! И Таиланд здесь в топе среди возможных вариантов отдыха.





Что интересно, местные жители празднуют Новый год в апреле, но иностранные туристы, в том числе и россияне, конечно, не изменяют традиции и отмечают праздник в ночь на 1 января. Самые яркие и шумные новогодние гуляния проходят в Паттайе, Бангкоке и на Пхукете. Здесь организуют вечеринки, концерты и праздничные шествия, работают ярмарки для туристов, все это сопровождается фейерверками. Одна из традиций — запуск фонариков, которые символизируют расставание с бедами и печалями, новые надежды и исполнение желаний. Еще одна традиция — обмениваться фруктами и сладостями, а также добрыми пожеланиями.













Китай: богатая культура, шопинг и экзотическая кухня.













Хотя это отнюдь не эконом-вариант, за последнее время спрос на новогодние туры в Китай вырос. Самые популярные у российских туристов мегаполисы для встречи Нового года — Пекин и Шанхай, а также курортный остров Хайнань.





Китайский Новый год отмечается в конце января, но в отелях вам могут предложить праздничный ужин в канун европейского Нового года. Как правило, такие предложения действуют в туристических центрах Хайнаня.





В пакетный тур может входить посещение достопримечательностей, например, национального лесного парка Чжанцзяцзе на территории Улинъюань, признанной ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. В парке есть уникальные пики-столбы, самая высокая из них, высотой 1080 метров, названа горой Аватар-Аллилуйя. Еще одна точка притяжения — округ Гуйлинь, где находятся такие достопримечательности, как Холм слоновьего хобота, Пещера тростниковой флейты и Пещера семи звезд, привлекающие толпы туристов.





Отдых в новогодние праздники: как можно сэкономить.





* Забронируйте билеты и отель заранее. Чем раньше — тем дешевле они вам обойдутся.



* Если вы не привязаны к конкретным датам, то можно отправиться в путешествие чуть раньше, чем начинаются праздничные дни, или чуть позже. Возможно, удастся сэкономить на билетах и проживании.



* Ищите специальные предложения у туристических агентств и авиакомпаний. Можно подписаться на их рассылки, чтобы не пропустить выгодный вариант.



* Можно заранее забронировать онлайн билеты в театры, на концерты, в музеи, на развлекательные программы. В праздничные дни есть риск, что билеты окажутся раскупленными или за ними придется стоять в очереди.



* Если вы будете жить в апартаментах или гостинице с кухней, можно самостоятельно готовить еду. Это поможет вам потратить меньше средств на посещении кафе и ресторанов.

