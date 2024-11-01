В музее «Атом» состоялась церемония награждения победителей фестиваля Росатома

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Юные конструкторы портальной системы промышленного робота, а также робота-погрузчика и испытательного стенда для полупроводникового производства победили на конкурсе — фестивале робототехнических проектов юных изобретателей, передает с места события корреспондент ТАСС.
Первое место заняли Полина Назарова и Кирилл Попов — конструкторы портальной системы «Геркулес» для линейного перемещения промышленного робота. На втором месте Егор Макушинский, автор логистической системы PAVUK — небольшого робота-погрузчика, способного перемещаться по стенам и потолку.
Третье место заняли Татьяна Петровская и Павел Овсянников. Их творение — стенд для испытания и настройки системы управления процессом нагрева диффузионной печи при производстве полупроводников.
Победителей и всех участников поздравил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. «Сейчас все вспоминают свои школьные годы. Я тоже в шестом классе получил грамоту Горьковского дворца пионеров за то, что сделал механическую мельницу, как говорится, из того, что под руками лежало. Но, конечно, я и мечтать не мог о тех поделках, тех приборах, механизмах, которые сегодня сделали наши ребята. Это, конечно же, промышленный уровень», — рассказал Лихачев.
Фестиваль организован Машиностроительным дивизионом ГК «Росатом» и приурочен ко дню рождения — первой годовщине музея «Атом». В конкурсе приняли участие 20 небольших команд юных изобретателей из Москвы и Подмосковья — школьников 7−11 классов.
Среди других проектов, медицинский робот-медсестра, робот-компаньон, аппарат по сортировке мусора и анализатор качества воздуха.