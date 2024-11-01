В музее «Атом» состоялась церемония награждения победителей фестиваля Росатома

Победителей и всех участников поздравил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. «Сейчас все вспоминают свои школьные годы. Я тоже в шестом классе получил грамоту Горьковского дворца пионеров за то, что сделал механическую мельницу, как говорится, из того, что под руками лежало. Но, конечно, я и мечтать не мог о тех поделках, тех приборах, механизмах, которые сегодня сделали наши ребята. Это, конечно же, промышленный уровень», — рассказал Лихачев.