В Ростовской области без вести пропала 88-летняя женщина

В Цимлянском районе без вести пропала 88-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Нина Дорошенко вышла из дома 31 октября. С того дня информации о ее местонахождении нет. Родные пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам. Сейчас полиция и волонтеры прочесывают все близлежащие районы.
Рост пропавшей — около 160 сантиметров. У нее худощавое телосложение, седые волосы и белые глаза. Бабушка была одета в темно-зеленую куртку, красную вязанную жилетку, зелено-серое платье, серые гамаши, бордовые калоши и коричневую шапку.