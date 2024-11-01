В Ростовской области без вести пропала 88-летняя женщина

Нина Дорошенко вышла из дома 31 октября. С того дня информации о ее местонахождении нет. Родные пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам. Сейчас полиция и волонтеры прочесывают все близлежащие районы.