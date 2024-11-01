Специалисты НИИ гриппа займутся исследованием вирусов в Антарктике

«В этом году впервые в РАЭ работает и выполняет свою программу НИИ гриппа. Они будут проводить тестирование сотрудников на мобильном оборудовании — в лаборатории ПЦР-тестирования. Чтобы посмотреть, каким образом даже в столь суровых условиях, как Антарктида, развиваются вирусы. Это очень важно для понимания того, как можно с ними бороться», — рассказал Александр Макаров.