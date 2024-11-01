Специалисты НИИ гриппа займутся исследованием вирусов в Антарктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева впервые в рамках Российской антарктической экспедиции (РАЭ) в этом году займутся своими исследованиями в Антарктиде. Новая 70-я РАЭ стартует 2 ноября, во время экспедиции ученые сосредоточатся на изучении поведения вирусов в сложных климатический условиях Антарктики, сообщил журналистам директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.
«В этом году впервые в РАЭ работает и выполняет свою программу НИИ гриппа. Они будут проводить тестирование сотрудников на мобильном оборудовании — в лаборатории ПЦР-тестирования. Чтобы посмотреть, каким образом даже в столь суровых условиях, как Антарктида, развиваются вирусы. Это очень важно для понимания того, как можно с ними бороться», — рассказал Александр Макаров.
Ученые-вирусологи сформировали масштабную программу исследований, которая будет реализовываться на протяжении экспедиции. Вместе с ними в РАЭ примут участие специалисты НМИЦ психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева, которые займутся исследованиями состояния полярников и их психики в сложных условиях изоляции от внешнего мира. Помимо этого в рамках 70-й РАЭ намечены порядка 65 научных проектов при участии более чем 30 научно-исследовательских организаций.
В пул исследований сезона входят гляциологические работы на озере Восток и на других подледных антарктических водоемах, а также многочисленные работы по реконструкции климата Земли в древности.
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) — ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской Федерации и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове. ААНИИ является государственным оператором для организации и осуществления деятельности в Арктике и Антарктике.