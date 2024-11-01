Насколько увеличилась численность населения Казахстана

На сайте Бюро нацстатистики приводятся данные за 1 октября этого года. Так, численность населения в Казахстане на этот период достигла 20 223 218 человек. Если сравнивать с данными на 1 января, в Казахстане стало почти на 190 тысяч человек больше.
Городское население составляют 12 704 977 человек, сельское — 7 518 241 человек. При этом женщин в Казахстане больше — 10 342 959, а мужчин — 9 880 259.
В республике по-прежнему три города-милионника: Астана (1 502 102 человека), Алматы (2 275 541 человек) и Шымкент (1 246 661 человек).
Напомним, что 1 января в Казахстане проживали 20 033 842 человека. Отмечалось, что общий прирост населения составил 106 072 человека.