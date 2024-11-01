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Рэпер Lil Uzi Vert выпустил альбом Eternal Atake 2

Хип-хоп-артист Lil Uzi Vert представил продолжение своей пластинки Eternal Atake (2020). Первая часть дилогии в свое время заняла 4-е место в списке 20 лучших рэп-альбомов года от Billboard.

Источник: Звук

Хип-хоп-артист Lil Uzi Vert представил продолжение своей пластинки Eternal Atake (2020). Первая часть дилогии в свое время заняла 4-е место в списке 20 лучших рэп-альбомов года от Billboard.

Список композиций Eternal Atake 2 не соответствует ранее опубликованному артистом трек-листу. Пересекаются лишь некоторые названия. Среди 16-ти песен есть только один фит — The Rush с американским бойз-бэндом Big Time Rush.

В конце прошлого года Lil Uzi Vert объявил о своем намерении уйти из музыки, чтобы создавать женскую одежду. Исполнитель пообещал, что перед этим выпустит третью часть серии альбомов Luv Is Rage, однако дата релиза лонгплея все еще неизвестна.