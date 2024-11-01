Рэпер Lil Uzi Vert выпустил альбом Eternal Atake 2

В конце прошлого года Lil Uzi Vert объявил о своем намерении уйти из музыки, чтобы создавать женскую одежду. Исполнитель пообещал, что перед этим выпустит третью часть серии альбомов Luv Is Rage, однако дата релиза лонгплея все еще неизвестна.