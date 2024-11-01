МАРТ Беларуси возмутился неэтичной рекламой торговой сети со словами типа «Помоич» о мусоре и туалете

МАРТ отметило, что эта реклама с публичным использованием жаргонных слов о мусоре и туалете «Помоич» и тому подобных, нарушает принятые в белорусском обществе нормы морали и нравственности. Рекламодатель, а это ООО «ЛибретикГрупп» (сеть магазинов «Соседи»), уже снял эту рекламу.