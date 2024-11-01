МАРТ Беларуси возмутился неэтичной рекламой торговой сети со словами типа «Помоич» о мусоре и туалете

Министерство антимонопольного регулирования и торговли еще раз предупредило рекламодателей и блогеров о недопущении использования бранных, жаргонных, неприличных слов в рекламе. Повод — коллективное обращение граждан о рекламе «Трешиков».
МАРТ отметило, что эта реклама с публичным использованием жаргонных слов о мусоре и туалете «Помоич» и тому подобных, нарушает принятые в белорусском обществе нормы морали и нравственности. Рекламодатель, а это ООО «ЛибретикГрупп» (сеть магазинов «Соседи»), уже снял эту рекламу.
Реклама считается в Беларуси неэтичной, если она содержит текстовую, зрительную или звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы морали и нравственности, в том числе оскорбительные слова, сравнения, образы в отношении расы, национальности, внешнего вида, возрастной группы, пола, языка, профессии, социальной категории, семьи, религиозных, политических или иных убеждений граждан.
За размещение неэтичной рекламы на юрлицо может быть наложен штраф от 20 до 50 базовых величин (от 800 до 2000 рублей).
Мы писали о скидках в универмагах Минска в ноябре 2024: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш» (подробнее здесь). А еще в Беларуси новые правила для работы такси начали действовать с 1 ноября (здесь подробнее).