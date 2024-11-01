До последнего обвинял жену: Защита ростовчанина, осужденного за убийство восьмимесячной дочери, обжаловала приговор

Процесс длился несколько месяцев. На заседаниях выступили родные, друзья и знакомые пары. Озвучили свои версии и сами подсудимые. Супруги обвиняли в убийстве друг друга. Анастасия утверждала, что муж расправился с дочкой, а потом заставил помогать ему заметать следы преступления. Яков говорил, что в тот день ушел из дома, оставив жену с ребенком. Об исчезновении малышки он якобы узнал только от полицейских.