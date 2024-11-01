До последнего обвинял жену: Защита ростовчанина, осужденного за убийство восьмимесячной дочери, обжаловала приговор

Защита Якова Майбороды, осужденного за убийство дочери, обжаловала приговор. 2 октября Ростовский областной суд на основании вердикта присяжных признал виновными в преступлении ростовчанина и его жену Анастасию.
Яков получил 15 лет колонии строго режима, его супруга — 13 лет общего режима. Мужчина и его защита не согласились с этим решением.
— Поступила жалоба от адвоката осужденного, — рассказали в Ростовском областном суде, — В дальнейшем она будет направлена в апелляционный суд.
Когда апелляционная жалоба будет рассмотрена, пока неизвестно.
По словам защиты Анастасии, она не будет обжаловать приговор.
Родители девочки обвиняли в ее убийстве друг друга. Лейла МИРИШОВА.
Напомним, громкое происшествие случилось в Ростове в апреле 2023 года. Жительница микрорайона Суворовский заявила, что неизвестный похитил ее дочь-младенца. Полицейские начали проверку. Когда правоохранители осматривали квартиру, где жила семья, они обнаружили на кухне останки ребенка. Сотрудники задержали отца и мать малышки.
По версии следствия, супруги убили дочь и попытались скрыть следы преступления. Мать девочки сообщила полицейским легенду о похищении, чтобы отвести от себя подозрения.
Происшествие случилось в апреле 2023 года. Фото: читатель «КП».
Весной 2024 года дело передали в суд. Его рассматривали с участием коллегии присяжных заседателей.
Процесс длился несколько месяцев. На заседаниях выступили родные, друзья и знакомые пары. Озвучили свои версии и сами подсудимые. Супруги обвиняли в убийстве друг друга. Анастасия утверждала, что муж расправился с дочкой, а потом заставил помогать ему заметать следы преступления. Яков говорил, что в тот день ушел из дома, оставив жену с ребенком. Об исчезновении малышки он якобы узнал только от полицейских.
В итоге присяжные вынесли обвинительный вердикт двух подсудимым. Все восемь участников коллегии ответили, что отец девочки заслуживает снисхождения. Пятеро посчитали, что снисхождения достойна мать. Тем не менее двое получили длительные реальные сроки.
Даже после приговора осужденный наставал на невиновности. На вопрос журналистов о том, кто причастен к преступлению, он лишь кивнул в сторону жены.