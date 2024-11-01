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Более 10 тысяч жителей Башкирии покусали клещи в 2024 году

Чаще всего местом «обретения» клеща люди называли лес.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии подвели итоги сезона клещей. Первый укус в республике был зарегистрирован 4 апреля, а последние сообщения о присасывании членистоногих специалисты получали до середины октября.

Так, в 2024 году кровососы укусили 10,2 тысяч человек, 20 из которых заразились клещевым вирусным энцефалитом, еще в 24 случаях у пострадавших был диагностирован иксодовый клещевый боррелиоз.

Чаще всего жители Башкирии ловили на себе клеща в лесу, саду и кладбищах.

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