Синоптики обещают первый снег и ветер до 20 м/с в Минске 2 ноября

2 ноября в субботу на большей части территории страны ожидается дождь, мокрый снег. Местами по северо-восточной половине слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Во многих районах страны усиление ветра порывами 15−20 м/с, ночью местами 21−24 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от −2 градусов Цельсия по северу до +6 градусов Цельсия по югу, максимальная днем не будет выше 0 — +8 градусов Цельсия.