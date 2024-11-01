Синоптики обещают первый снег и ветер до 20 м/с в Минске 2 ноября

МЧС разослало белорусам СМС о ветре до 24 м/с 2 ноября (здесь подробнее), а Белгидромет обещает в Минске и на другой территории страны первый снег, оранжевый уровень опасности.
В предстоящие выходные в Беларуси резко похолодает.
2 ноября в субботу на большей части территории страны ожидается дождь, мокрый снег. Местами по северо-восточной половине слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Во многих районах страны усиление ветра порывами 15−20 м/с, ночью местами 21−24 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от −2 градусов Цельсия по северу до +6 градусов Цельсия по югу, максимальная днем не будет выше 0 — +8 градусов Цельсия.
3 ноября в воскресенье ночью местами пройдет мокрый снег, днем на большей части территории страны ожидается снег, мокрый снег, дождь. На дорогах гололедица. Сильный ветер сохранится. Температура воздуха минимальная ночью −4 — +1 градус Цельсия, максимальная днем не выше 0 — +7 градусов Цельсия.
Мы писали, что МАРТ Беларуси возмутился неэтичной рекламой торговой сети со словами типа «Помоич» о мусоре и туалете (здесь подробнее).