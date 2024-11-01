В Арктике растаял остров Месяцева на Земле Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 1 ноября. /ТАСС/. Остров Месяцева исчез на Земле Франца-Иосифа, сообщает сайт РГО. Это определили по космическим снимкам школьники и студенты из межрегиональной проектной группы «РИСКСАТ» под руководством доцента МАИ, кандидата технических наук Алексея Кучейко.
«В районе острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике исчезло ледяное образование, которое ранее называлось “остров Месяцева”. Мы следили за ним в 2020—2022 годах. Теперь остров окончательно растаял, что требует коррекции навигационных карт», — рассказал Кучейко, его цитирует сайт.
За этим объектом группа наблюдала на протяжении нескольких лет. Работа со спутниковыми снимками из архивов открытых данных дистанционного зондирования Земли позволяет студентам и школьникам изучать технологии обработки информации для проектных исследований по разным темам, связанным с экологией, охраной природы, последствиями аварий и чрезвычайных ситуаций.
По данным спутниковой съемки, остров Месяцева образовался из одноименного полуострова в результате таяния ледника на острове Ева-Лив еще до 1995 года. Этот факт подтвердила в 2018 году экспедиция проекта «Архипелаги Арктики», а в 2021 году — сотрудники национального парка «Русская Арктика».
«На старинных картах и советских картах середины ХХ века на севере острова Ева-Лив был полуостров. В 1990-е появился пролив, в результате чего полуостров стал островом Месяцева. С помощью спутниковых снимков постоянно фиксировали уменьшение размеров острова, — пояснил ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка “Русская Арктика” Евгений Ермолов. — Скорей всего, это был ледник, который спускался с острова Ева-Лив на отмель, из-за чего сформировался ледовый полуостров. Из-за потепления сначала растаял перешеек, а вот теперь и остров исчез». На полуострове находилось лежбище моржей, им пришлось перебираться в другое место.
По состоянию на 19 августа 2015 года площадь острова Месяцева составляла около 53 га, 12 августа 2024 года на снимке был зафиксирован маленький ледяной островок размером 3 га. Еще через месяц (13 сентября 2024 года) остров окончательно исчез со снимков. В дальнейшем необходимо провести дополнительные исследования, чтобы окончательно подтвердить исчезновение острова Месяцева и выявить возможные изменения в рельефе морского дна.
О нацпарке.
Национальный парк «Русская Арктика» — самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Территория нацпарка является одной из самых труднодоступных не только в России, но и в мире.