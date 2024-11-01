В Арктике растаял остров Месяцева на Земле Франца-Иосифа

«На старинных картах и советских картах середины ХХ века на севере острова Ева-Лив был полуостров. В 1990-е появился пролив, в результате чего полуостров стал островом Месяцева. С помощью спутниковых снимков постоянно фиксировали уменьшение размеров острова, — пояснил ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка “Русская Арктика” Евгений Ермолов. — Скорей всего, это был ледник, который спускался с острова Ева-Лив на отмель, из-за чего сформировался ледовый полуостров. Из-за потепления сначала растаял перешеек, а вот теперь и остров исчез». На полуострове находилось лежбище моржей, им пришлось перебираться в другое место.