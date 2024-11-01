Николай Басков и Джиган выступили на юбилейном «Вечернем Звуке»

31 октября HiFi-стриминг Звук в десятый раз провел традиционное мероприятие «Вечерний звук». Во время юбилейного концерта популярные артисты и новички индустрии представили свои хиты и самые свежие релизы.
В этот раз в пространстве Звук Студио можно было услышать новый неожиданный трек «Криминальное чтиво» от Николая Баскова и Сереги. Зрителей также порадовали NILETTO, Джиган и Seville (Artik&Asti), исполнившие свой свежий фит «Худи». Кроме них, на сцену в этот вечер поднялись Алсу, GAYAZOV$ BROTHER$, NЮ, Ольга Серябкина и ДжаЯмми.
На десятом «Вечернем Звуке» выступила и набирающая популярность артистка Маша Мирова. Она неоднократно залетала в плейлист Звука ГРОМЧЕ, куда попадают топовые релизы от начинающих артистов.
Поддержать исполнителей пришли музыканты, представители индустрии и блогеры: Татьяна Столяр (Telegram-канал «Антиглянец»), рэп-исполнитель ST, блогер-миллионник Любовь Сидоркина (Любятинка), блогер и журналист Олег Пилягин (Неприятный Пилягин) и другие.
Ведущими вечера по традиции стали генеральный продюсер HiFi-стриминга Звук Сергей Балдин и певица Анжелика Пушнова.
Сегодня — наш первый юбилей и надеемся, что это только начало. Мы продолжим активно работать и помогать продвигать творчество в самых разных форматах.
Сергей Балдин.
генеральный продюсер HiFi-стриминга Звук.
Ранее Серега заявил, что в новой песне «Криминальное чтиво», записанной при участии Николая Баскова, объясняется причина, по которой он ушел со сцены.