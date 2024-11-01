Николай Басков и Джиган выступили на юбилейном «Вечернем Звуке»

В этот раз в пространстве Звук Студио можно было услышать новый неожиданный трек «Криминальное чтиво» от Николая Баскова и Сереги. Зрителей также порадовали NILETTO, Джиган и Seville (Artik&Asti), исполнившие свой свежий фит «Худи». Кроме них, на сцену в этот вечер поднялись Алсу, GAYAZOV$ BROTHER$, NЮ, Ольга Серябкина и ДжаЯмми.