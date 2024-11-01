Харатьян получил спецприз Лукашенко на открытии фестиваля «Лістапад» в Минске

Дмитрий Харатьян поблагодарил за столь почетный приз и высказал благодарность выдающемуся белорусскому кинорежиссеру Виктору Турову, который когда-то подарил ему роль Степана Глушака в трилогии Ивана Мележа. Харатьян сыграл эту роль в фильмах «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» в начале 80-х годов прошлого века.