Харатьян получил спецприз Лукашенко на открытии фестиваля «Лістапад» в Минске

Народному артисту России и Чечни Дмитрию Харатьяну на открытии XXX Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» вручили специальный приз президента Беларуси «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве», сообщает БелТА.
В основе композиции этого специального приза президента образ хрустальной часовни, символизирующей преемственность исторических традиций и духовных ценностей белорусского народа. Приз представляет собой арку, в которой размещена фигура Евфросинии Полоцкой. На арке находится кольцо с подвешенным внутри него колоколом. Сверху композицию завершает купол.
Дмитрий Харатьян поблагодарил за столь почетный приз и высказал благодарность выдающемуся белорусскому кинорежиссеру Виктору Турову, который когда-то подарил ему роль Степана Глушака в трилогии Ивана Мележа. Харатьян сыграл эту роль в фильмах «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» в начале 80-х годов прошлого века.
«С этого началась и продолжается моя дружба и любовь к белорусскому кинематографу», — отметил Дмитрий Харатьян.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил гостей и участников юбилейного 30-го международного кинофестиваля «Лістапад» с открытием культурного форума, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«Лістапад» с гордостью выполняет свою гуманитарную миссию, сближает людей и континенты, утверждает идеалы мира и добра", — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что нынешний фестиваль, а он проходит в 100-летний юбилей белорусского кино под девизом «Кино со знаком качества» подарит новые культурные инициативы и познакомит со значимыми кинопроектами, которые запомнятся зрителям.
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