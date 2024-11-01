Чернышенко предложил Мирзиёеву объединить усилия в развитии науки

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым предложил объединить усилия двух стран в развитии научных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.
«Дмитрий Чернышенко подчеркнул значимость сотрудничества в сфере науки и образования, отметив успехи России в обеспечении технологического суверенитета и предложив объединить усилия с Узбекистаном в развитии совместных научных проектов. В частности, он сообщил о договоренности провести семинар для узбекистанских специалистов по управлению системой научно-технологического развития», — рассказали в пресс-службе.
В 2023 году, как напомнили в пресс-службе Чернышенко, Институт ядерной физики Узбекистана вступил в Международную ассоциацию научных организаций синхротронных, нейтронных и лазерных исследований, созданную на базе НИЦ «Курчатовский институт». «Это обеспечит доступ узбекских ученых к исследовательской инфраструктуре класса мегасайенс и будет способствовать привлечению научного сообщества к совместным передовым научным исследованиям», — отметили в пресс-службе.
Чернышенко встретился с Мирзиёевым в рамках официального визита в Республику Узбекистан. С российской стороны на встрече также присутствовали министр просвещения Сергей Кравцов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Олег Чекунков, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Олег Мальгинов.