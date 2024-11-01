Чернышенко предложил Мирзиёеву объединить усилия в развитии науки

«Дмитрий Чернышенко подчеркнул значимость сотрудничества в сфере науки и образования, отметив успехи России в обеспечении технологического суверенитета и предложив объединить усилия с Узбекистаном в развитии совместных научных проектов. В частности, он сообщил о договоренности провести семинар для узбекистанских специалистов по управлению системой научно-технологического развития», — рассказали в пресс-службе.