Испытано устройство для повышения качества передачи данных

«Фильтры показали свою готовность к работе. Это лишь часть большого проекта по созданию собственной сети 5G в России. Наша команда также занимается разработкой активных антенных устройств на базе технологии фазированных антенных решеток и других узлов для базовых станций. В дальнейшем наши наработки будут использованы в различном отечественном оборудовании», — рассказал директор НИЦ компонентов мобильной связи и технологий их производства МФТИ Григорий Серегин.