БЖД пустила комфортную электричку Минск — Мозырь через Калинковичи, которая идет четыре часа

Со 2 ноября ежедневно в сообщении Мозырь — Минск — Мозырь будут курсировать поезда отправлением из Мозыря в 5.40 и 17.57 и прибытием в столицу Беларуси в 9.34 и 21.46 соответственно. Из Минска поезда будут отправляться в 13.45 и 19.38 и прибывать в Мозырь в 17.36 и 23.50.