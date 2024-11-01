БЖД пустила комфортную электричку Минск — Мозырь через Калинковичи, которая идет четыре часа

Регулярное движение комфортабельных электропоездов на участке Мозырь-Калинковичи-Минск началось с 1 ноября, сообщает Белорусская железная дорога.
Начальник Белорусской железной дороги Валерий Веренич отметил, что новый маршрут — это подарок мозырянам и минчанам к 7 ноября. Электрички будут ходить дважды в день, время в пути около 4 часов. Под приход электричек скорректирован и городской общественный транспорт Мозыря, чтобы горожане успевали добраться домой с последней электрички.
Со 2 ноября ежедневно в сообщении Мозырь — Минск — Мозырь будут курсировать поезда отправлением из Мозыря в 5.40 и 17.57 и прибытием в столицу Беларуси в 9.34 и 21.46 соответственно. Из Минска поезда будут отправляться в 13.45 и 19.38 и прибывать в Мозырь в 17.36 и 23.50.
Открытие регулярного движения электропоездов стало возможным благодаря завершению работ по электрификации и модернизации инфраструктуры участка Калинковичи — Барбаров.
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