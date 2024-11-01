Создан полимер, защищающий нейроны носителей болезни Хантингтона от гибели

Последующие опыты показали, что эта молекула недостаточно хорошо справлялась с этой задачей из-за ее небольших размеров. Руководствуясь этой идеей, ученые создали полимерную молекулу, устроенную так, что она взаимодействует с молекулами белков VCP и HTT таким же образом, как и множество индивидуальных молекул первой версии лекарства. Переход на полимерную основу также продлил время жизни препарата в 2 тыс. раз, что дополнительно повысило силу его действия на нервные клетки.