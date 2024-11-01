Выявлен ген, кодирующий программу коллективного поведения рабочих пчел

Для раскрытия механизмов роста грибовидных тел биологи из Германии и их коллеги из Британии проследили за тем, какие гены, связанные с развитием нервной системы, были активны в разных регионах мозга пчел. Для этого ученые поменяли структуру этих участков ДНК так, что их активация заставляла нейроны светиться, а также внесли в эти гены мутации при помощи «нобелевского» геномного редактора CRISPR/Cas9 и проследили, как подобные «опечатки» повлияли на поведение пчел.