WP: сумма иска телеканалов РФ к Google превысило накопленное в мире богатство

Cумма штрафов по искам к российскому представительству Google уже превышает все накопленное в мире богатство и скоро приблизится к самому большому числу гугол. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может произнести эту цифру, и подчеркнул, что сумма штрафов «наполнена символизмом». Только в этом году YouTube заблокировал более 3 тыс. каналов, связанных с СВО, пишет WP.