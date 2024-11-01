В Ростовской области разыскивают 17-летнего подростка

Вячеслав Ермаков вышел из дома 27 октября. С того дня информации о его местонахождении нет. Друзья и родные не знают, где может находиться парень. Близкие пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. К поискам подключились волонтеры и полиция. Известно, что подросток может находиться и в поселке Гирей Краснодарского края.