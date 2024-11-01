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В Ростовской области разыскивают 17-летнего подростка

В Ростовской области полиция и волонтеры разыскивают пропавшего парня.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области разыскивают пропавшего 17-летнего подростка. Об этом сообщили в поисковом сообществе ЮГ.

Вячеслав Ермаков вышел из дома 27 октября. С того дня информации о его местонахождении нет. Друзья и родные не знают, где может находиться парень. Близкие пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. К поискам подключились волонтеры и полиция. Известно, что подросток может находиться и в поселке Гирей Краснодарского края.

Рост парня — около 180 сантиметров. У него среднее телосложение, темные волосы и карие глаза. Он был одет в черную толстовку, белую рубашку, темные джинсы и черные кроссовки.