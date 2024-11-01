Прощание с белорусским поэтом, автором песни «Люди встречаются» Олегом Жуковым пройдет 2 ноября

Переехав в Минск из Днепропетровска, Жуков работал в легендарном филармоническом ансамбле под руководством Виктора Синайского, играл в ансамбле у Виктора Вуячича, дружил с Юрием Антоновым (здесь подробно о биографии Олега Жукова) и был его первым соавтором (подробнее об этом здесь).