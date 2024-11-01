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Прощание с белорусским поэтом, автором песни «Люди встречаются» Олегом Жуковым пройдет 2 ноября

Прощание с автором «Люди встречаются» Олегом Жуковым пройдет 2 ноября в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Прощание с умершим 31 октября известным белорусским поэтом-песенником Олегом Жуковым, состоится 2 ноября с 12 до 14 часов в Доме литератора в Минске, сообщил в своей соцсети Никита Жуков, сын литератора и музыканта.

Олег Владимирович Жуков умер на 88 году жизни. Его наследие — это более 300 песен, многие из которых были любимы поколениями слушателей. «Комсомолка» вспоминает главные песни Олега Жукова, которые пел весь СССР и вся Беларусь (подробности здесь).

Переехав в Минск из Днепропетровска, Жуков работал в легендарном филармоническом ансамбле под руководством Виктора Синайского, играл в ансамбле у Виктора Вуячича, дружил с Юрием Антоновым (здесь подробно о биографии Олега Жукова) и был его первым соавтором (подробнее об этом здесь).

Вот что известно о начавшейся в Беларуси дружбе, работе и совместных шлягерах Юрия Антонова и поэта-песенника Олега Жукова. «Написал Антонову песню, которую он обещал петь всегда» (здесь подробности).

Певец Александр Солодуха так прокомментировал смерть поэта-песенника Олега Жукова. «Один за другим, буквально пять дней назад Олег Елисеенков, и вот Олег Жуков» (подробнее здесь).

Мы писали, что 26 октября на 67-м году жизни умер известный белорусский композитор-песенник Олег Елисеенков, автор хитов Солодухи и «Сябров». «Олег, как же так…» (здесь подробнее).