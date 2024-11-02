Петербургских «зайцев» ждут увеличенные втрое штрафы за безбилетную поездку

Чиновники предлагают за проезд без подтверждения его оплаты штрафовать на 1 500 рублей, за проезд без подтверждения права на льготный или бесплатный проезд, а также за неоплаченный провоз багажа — на 1 000 рублей. Это в разы больше нынешнего штрафа в 500 рублей.
Соответствующее положение предполагается внести в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Если проект одобрят, губернатор внесет его на рассмотрение Законодательного собрания, и новый закон вступит в силу через 10 дней после публикации.
Напомним, что в Петербурге за первую половину 2024 году поймали почти 180 тысяч безбилетников.