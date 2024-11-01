В Таганроге мужчина похоронил незнакомую женщину, приняв ее за свою жену

Все началось с того, что супруги поругались. Женщина от обиды решила уйти из дома. Спустя несколько дней она вернулась обратно, но соседи сообщили ей, что сейчас проходят ее похороны. Все близкие и родные дончанки собрались, чтобы проводить ее в последний путь. От такой новости женщина была в шоке. В это время на похоронах в гробу находилось тело 60-летней женщины.