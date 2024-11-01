Суд восстановил в должности уволенного из ИППИ РАН биоинформатика Гельфанда

«На самом деле произошла по большому счету трагедия, потому что очень сильный, очень хороший институт с очень давней историей. Мой отец в нем работал почти со дня основания, я в нем проработал четверть века. Институт с потрясающими совершенно человеческими отношениями. Помимо науки, которая там делалась, там еще было очень комфортно работать именно в смысле человеческих отношений и между коллегами, и, скажем, с административным аппаратом. Институт был уничтожен. И вот это очень жалко. И фамилии людей, которые это сделали, известны. Как в августе к нам прислали Максима Валерьевича Федорова я сразу сказал, что добра не будет. Я оказался прав, и это не та правота, от которой радостно», — заключил биоинформатик.