Автор серии книг «Гришаверс» Ли Бардуго выпустит в России новые романы

«Три новых романа Ли Бардуго выйдут в издательстве АСТ. Договор подписан, книги в работе», — заявил представитель издательского дома.
Более того, издательство продлило права на выпуск «Дюны» Фрэнка Герберта на годы вперед.
Ли Бардуго — американская писательница, автор романов «Тень и кость» и «Шестерка воронов», названных бестселлерами по версии газеты The New York Times. Книги Бардуго изданы более чем в 50 странах. В 2021 году на стриминговом сервисе Netflix вышел первый сезон сериала, основанного на книгах «Тень и кость» и «Шестерка воронов». Одну из главных ролей в проекте сыграл Бэн Барнс.
Ранее, в марте 2022 года, стало известно о том, что ряд крупных западных правообладателей приостановили сотрудничество с российскими издательствами.