Автор серии книг «Гришаверс» Ли Бардуго выпустит в России новые романы

Ли Бардуго — американская писательница, автор романов «Тень и кость» и «Шестерка воронов», названных бестселлерами по версии газеты The New York Times. Книги Бардуго изданы более чем в 50 странах. В 2021 году на стриминговом сервисе Netflix вышел первый сезон сериала, основанного на книгах «Тень и кость» и «Шестерка воронов». Одну из главных ролей в проекте сыграл Бэн Барнс.