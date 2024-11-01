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Автор серии книг «Гришаверс» Ли Бардуго выпустит в России новые романы

Американская писательница и автор бестселлеров Тень и кость и Шестерка воронов Ли Бардуго опубликует в России три новых произведения. Об этом 1 ноября стало известно в ходе презентации издательства АСТ.

«Три новых романа Ли Бардуго выйдут в издательстве АСТ. Договор подписан, книги в работе», — заявил представитель издательского дома.

Более того, издательство продлило права на выпуск «Дюны» Фрэнка Герберта на годы вперед.

Ли Бардуго — американская писательница, автор романов «Тень и кость» и «Шестерка воронов», названных бестселлерами по версии газеты The New York Times. Книги Бардуго изданы более чем в 50 странах. В 2021 году на стриминговом сервисе Netflix вышел первый сезон сериала, основанного на книгах «Тень и кость» и «Шестерка воронов». Одну из главных ролей в проекте сыграл Бэн Барнс.

Ранее, в марте 2022 года, стало известно о том, что ряд крупных западных правообладателей приостановили сотрудничество с российскими издательствами.