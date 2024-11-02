Повредил 11 машин: Дятлова подвела промежуточные итоги шторма, который продолжает бушевать в регионе

В Калининграде во время шторма, бушующего в регионе с субботы, 1 ноября, произошло несколько экстренных ситуаций. Промежуточные итоги в своём телеграм-канале подвела сити-менеджер Елена Дятлова.
«Итоги будут промежуточными, более-менее полную статистику обычно и вовсе собирают в течение недели, а в первые часы и минуты люди, как правило, звонят в ЕДДС по поводу самых экстренных ситуаций», — уточнила глава администрации.
Как рассказала Дятлова, утром дерево придавило сразу 4 машины, на место выезжали сотрудники МБУ «Чистота» и спасатели. Позже на ещё три авто упало другое дерево. Всего в сводке ЧП насчитывается 11 пострадавших транспортных средств.
«Энергетики трижды выезжали сегодня на экстренные вызовы из-за упавших деревьев. Зелёные насаждения падали в том числе на различные постройки и ограждения. Благо в городе обошлось без человеческих жертв», — поделилась сити-менеджер.
Порывы ветра в Калининграде достигали пиковых значений (22 м/с) около 18:00, однако высокие значения, возможно, ещё зафиксируют утром субботы и в воскресенье.
«У нас на дежурстве находятся сейчас по 3 бригады “Чистоты” и “Гидротехника”, 2 поисково-спасательные группы “Управления по делам ГО и ЧС” и смена работников “Городских лесов”», — отметила Дятлова.
Глава администрации напомнила, что сообщить о ЧП можно по телефону ЕДДС — 59−64−00. Также звонить рекомендуют на единый телефон экстренных служб — 112.