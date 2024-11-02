Что можно и нельзя делать в Артемьев день 2 ноября, когда узнают погоду на весну

Не следует смотреть на пролетающих мимо птиц, так как это может спровоцировать финансовые сложности. Нельзя оставлять незавершенными дела. Предки верили, что их так и не удастся завершить. Под запретом ссоры и конфликты. Кроме того, 2 ноября не подходит для свадеб. Это связано с тем, что могут возникнуть обиды.