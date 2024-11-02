Что можно и нельзя делать в Артемьев день 2 ноября, когда узнают погоду на весну

Православная церковь 2 ноября вспоминает святого Артемия Антиохийского. В народе отмечают Артемьев день. Так, в указанный день по погоде, которая установится, узнавали, каким выдастся весна. А в частности, апрель.
Что нельзя делать 2 ноября.
Не следует смотреть на пролетающих мимо птиц, так как это может спровоцировать финансовые сложности. Нельзя оставлять незавершенными дела. Предки верили, что их так и не удастся завершить. Под запретом ссоры и конфликты. Кроме того, 2 ноября не подходит для свадеб. Это связано с тем, что могут возникнуть обиды.
Что можно делать 2 ноября.
По традиции, в указанную дату хозяйки обязательно подавали на стол блюда из капусты, которую запекали, тушили или же делали пирожки. Капусты старались съесть как можно больше для того, чтобы укрепить здоровье.
Согласно приметам, садящиеся на крышу птицы предвещают, что погода испортится. Западный ветер 2 ноября указывает на продолжительные осадки. В том случае, если воют волки, то это предупреждает про холод.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком ухудшении погоды в Беларуси в начале ноября: «До −4 с дождем и снегом к выходным».
Тем временем мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
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