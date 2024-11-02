«Мы потеряли большого человека». 2 ноября исполнилось 50 лет со дня рождения легендарного белорусского хоккеиста Руслана Салея

Сегодня, 2 ноября 2024 года, 50 лет со дня рождения знаменитого белорусского хоккеиста Руслана Салея, который погиб в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. В тот день хоккейная команда «Локомотив» вылетела из Ярославля чартерным рейсом в Минск на матч КХЛ. Самолет Як-42 потерпел крушение на взлете. Погибли 44 человека — 37 пассажиров и 7 членов экипажа. Руслану Салею было лишь 36 лет…
Руслан Салей — легенда белорусского хоккея. Он дважды — в 2003 и 2004 годах — признавался лучшим хоккеистом Беларуси. В составе национальной сборной был участником чемпионатов мира и Олимпиад.
Руслан Салей был капитаном национальной сборной. Фото: hockey.by.
В НХЛ защитник провел 917 матчей, в которых набрал 204 (45+159) очка. Играл за «Анахайм», «Флориду», «Колорадо», «Детройт». В 2003 году, выступая за «Анахайм», Салей дошел до финала Кубка Стэнли. В третьем матче его гол в овертайме стал победным. До заветного трофея не хватило совсем чуть-чуть. «Нью-Джерси» обыграл «Анахайм» только в решающем седьмом матче серии.
После 15 лет выступления в Америке, Руслан принял решение вернуться в Европу. Контракт в 2011-м с ярославским «Локомотивом» давал ему шанс завоевать с этой командой Кубок Гагарина.
В тот год «Локомотив» был укомплектован известными игроками и тренерами из разных стран: Брэд Маккримон (тренер, Канада), Стефан Лив (вратарь, Швеция), Карел Рахунек (защитник, Чехия), Иван Ткаченко (нападающий, Россия), Павол Демитра (нападающий, Словакия)…
При подготовке к сезону Руслан периодически наведывался в Минск к родственникам и друзьям. Прилетал даже на день. Очевидно, в Ярославле ему было одиноко, ведь жена Бетэнн и трое детей остались в Калифорнии.
Это расставание с женой и детьми должно было стать самым долгим за их совместную жизнь. Оказалось, что Руслан простился с ними навсегда…
В сентябре 2011-го на прощание с Русланом Салеем, которое прошло на ледовой арене «Юности», пришли около 10 тысяч человек. Похоронили хоккеиста на Восточном кладбище Минска рядом с легендой музыки Владимиром Мулявиным.
— Чтобы достичь таких высот, как Руслан, молодым хоккеистам нужно перепрыгнуть через голову. Он задал очень высокую планку. И по месту в хоккее, и по уважению к себе, и по любви окружающих. Мы потеряли большого человека: игрока, тренера, друга. Но все белорусы могут гордиться тем, что у нас был Руслан, — говорил в интервью «КП» в 2012-м белорусский хоккеист и тренер Михаил Захаров.
Через год после трагедии Бетэнн вместе с детьми прилетала в Беларусь, она рассказывала, что вместе с детьми приняла православие в минской церкви, чтобы быть ближе к Руслану.
В августе 2013-го мама Руслана, Тамара Гавриловна, говорила:
— После трагедии я анализировала его жизнь. Говорят, дети рождаются умнее родителей. Это точно. Мой Руслан с малых лет был спокойным, не по годам мудрым и рассудительным. Даже старшие дети — и Вадим, и Анжела, у них разница с Русланом 12 и 10 лет, — всегда с ним советовались.
Сергей Стась, друг, партнер по минскому «Динамо» и национальной сборной, в 2017-м на премьере фильма «Салей, которого мы не знали» вспоминал:
— В юношеские годы Руслан не был самым талантливым в нашей группе, но за счет своей работоспособности, мечты играть на самом высоком уровне, человек добился и показал, как можно идти к своей цели. Такого профессионала и в хоккее, и в жизни не хватает для примера нынешней молодежи. Даже вспоминаю школы годы: были пацанами — такой возраст, всякое бывает, драки с другими классами. Он никогда не давал слабинки, лез в любую драку, настолько был уверенным в себе.
Как-то на вопрос, считает ли он себя везунчиком, Салей ответил:
— То, что у меня есть, я заслужил. И это не доставалось мне потому, что когда-то где-то нечаянно повезло. Просто я целеустремленный и иду к тому, чего хочу.
Друзья говорили о Руслане как о человеке с отменным чувством юмора. Он был разбитным парнем, но после женитьбы изменился. Руслан боготворил свою семью и делал для нее все, что мог. По словам Бетэнн, Руслан был любящим отцом, щедрым и ласковым человеком.
Жена и дети Руслана живут в калифорнийском городе Ньюпорт-Бич, который находится на берегу океана.
Бетэнн гордится детьми. Фото: социальная сеть Бетэнн Салей.
Бетэнн говорит, что «время на самом деле не лечит» и то, что произошло «все еще очень ранит».
Периодически Бетэнн выставляет в соцсетях фотографии детей, показывая, как выросли Алексис, Сандро и Эйва.
— Эта любовь сопровождает меня каждый день, и у нас с ним трое прекрасных детей, — сказала вдова. — Однажды я снова его увижу, и в тот момент я снова обрету себя.
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