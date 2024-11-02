«Мы потеряли большого человека». 2 ноября исполнилось 50 лет со дня рождения легендарного белорусского хоккеиста Руслана Салея

— В юношеские годы Руслан не был самым талантливым в нашей группе, но за счет своей работоспособности, мечты играть на самом высоком уровне, человек добился и показал, как можно идти к своей цели. Такого профессионала и в хоккее, и в жизни не хватает для примера нынешней молодежи. Даже вспоминаю школы годы: были пацанами — такой возраст, всякое бывает, драки с другими классами. Он никогда не давал слабинки, лез в любую драку, настолько был уверенным в себе.