Резкое похолодание ожидается в Крыму в субботу вечером

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. 2—3 ноября в Крыму в связи с прохождением холодного фронтального раздела ожидается резкое изменение погодных условий. В субботу ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Вечером в субботу дождь, в горах со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.