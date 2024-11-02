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Резкое похолодание ожидается в Крыму в субботу вечером

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. 2—3 ноября в Крыму в связи с прохождением холодного фронтального раздела ожидается резкое изменение погодных условий. В субботу ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Вечером в субботу дождь, в горах со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Олбани: +9° 8 м/с 66% 759 мм рт. ст. +10°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер ночью юго-западный 7−12 м/с, местами 15−20 м/с, днем северо-западный 15−20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, в горах +4…+9, днем +17…+22, в горах +10…+15», — сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 7−12 м/с, местами до 15 м/с, днем северо-западный 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +18…+20.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 6−11 м/с, днем северо-западный 10−15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +18…+20 градусов.

В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +13 до +17 градусов ночью, днем от +18 до +21.

По Крыму объявлено штормовое предупреждение.