Резкое похолодание ожидается в Крыму в субботу вечером

«Ветер ночью юго-западный 7−12 м/с, местами 15−20 м/с, днем северо-западный 15−20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, в горах +4…+9, днем +17…+22, в горах +10…+15», — сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 7−12 м/с, местами до 15 м/с, днем северо-западный 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +18…+20.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 6−11 м/с, днем северо-западный 10−15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +18…+20 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +13 до +17 градусов ночью, днем от +18 до +21.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.