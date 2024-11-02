Король сочиняет: досуг с Генрихом VIII и ода жирафу

В разгар осени, когда окончательно уходит тепло, самое время согреть душу звуками джаза. Впрочем, не только свинг радовал меломанов в этом месяце — на выбор было много достойного, от классики русского нью-вейва до изысков западноевропейского Ренессанса. «Известия» — о самых заметных альбомах октября, которые вы почему-то могли пропустить.
«Альянс» «Полно!!».
Во второй половине 80-х, в сумеречную эпоху перехода отечественной рок-сцены из подполья на стадионы, «Альянс» какое-то время вполне мог конкурировать по популярности с «Кино» — «Дайте огня!» и «На заре» (последняя, без преувеличения, имеет все права войти в канон классики русской эстрады ХХ века) знала вся страна. Впрочем, очень скоро группа ушла от неоромантики сперва в сторону «чистого» рока, а потом занялась экспериментами с фолком, результатом которых стал абсолютно гениальный альбом «Сделано в белом». Стране, впрочем, в 1992 году была нужна уже другая музыка, и «Альянс» тихо прекратил свое существование — успев, однако, дать старт успешной карьере Инны Желанной (с которой и остались почти все музыканты).
Слушайте Полно!! — Альянс на Яндекс Музыке.
Реанимировавший несколько лет назад свой главный проект Игорь Журавлев продолжает работать в самом, видимо, популярном в эпоху стриминга формате ЕР — 4−6 песен, способных удержать внимание современного слушателя минут на 20. Открывающий «вторую серию» начатого в прошлом году цикла (различать их предлагается по числу восклицательных знаков в названии) трек «Новый день» вполне мог бы быть «би-сайдом» легендарной «На заре», а софисти-поп «Ктоктокто» не слушался бы инородным на «Сделано в белом». Финальная композиция на стихи Гумилева, романтичная и изысканная (как сам ее предмет), пожалуй, лучше всего показывает нынешний, постаревший, но не потерявший былой «страсти молодого вождя» «Альянс». С нетерпением ждем продолжения — с тремя восклицательными знаками.
Jazzmeia HornMessages.
Если родители дали тебе имя Джазмейя, то волей-неволей приходится соответствовать — так что эта уроженка американского Далласа вот уже четвертый студийный альбом и второй десяток лет на сцене задает тон всему современному вокальному джазу. К своим 35 мисс Хорн имеет пару номинаций на «Грэмми», восторженные рецензии критиков (на родине ее сравнивают — и не без оснований — не менее чем с Бетти Картер и Сарой Воан) и искреннюю любовь джазовой публики. Кстати, на заре карьеры Джазмейя выступала и в Москве, завоевав еще тогда здесь преданных поклонников.
Слушайте Messages — Jazzmeia Horn на Яндекс Музыке.
Большая часть композиций на новом диске сочинена самой Джазмейей, и никак нельзя не отметить несомненный композиторский талант этой головокружительной вокалистки. Все вещи сыграны с размахом — прекрасный дуэт с трубачом Маркизом Хиллом Mysteries Of Us идет девять с лишним минут, а оригинальное прочтение стандарта You’re Getting to Be a Habit with Me зашкаливает за 13. Всем музыкантам — как, естественно, и самой Джазмейе — есть пространство для импровизации, хотя положа руку на сердце местами вокальная эквилибристика мисс Хорн начинает несколько напоминать образцовский «Необыкновенный концерт», Впрочем, настоящий джаз всегда требовал экстравагантности и изобретательности, в чем Джазмейе Хорн никак не откажешь. Достаточно послушать хотя бы Voicemail Blues, изящную виньетку, в которой певица превращает в томный блюз записи со своего автоответчика.
Ashley HenryWho We Are.
Уже дебютный альбом, вышедший в 2020-м Beautiful Vinyl Hunter, сделал этого выпускника Королевской академии музыки главной надеждой британского — а то и мирового — джаза. Пианист, вокалист, композитор, продюсер — короче, мастер на все руки (что, конечно, более свойственно деятелям поп-сцены — благо и задачи у них технически обычно попроще). Долгожданный второй альбом Генри вполне оправдал надежды, которые возлагали на лондонского музыканта поклонники джаза — это вновь несомненная удача.
Слушайте Who We Are — Ashley Henry на Яндекс Музыке.
Начиная с открывающей диск нервно-романтической Love Is Like a Movie с великолепным вокалом американки Джуди Джексон и до финального элегического дуэта с трубачом Тео Крокером, приводящего на память легендарные соло Чета Бейкера, альбом держит слушателя каждый такт, каждую ноту. Генри снова пускается в эксперименты со стилевой эклектикой, неизбежной в современном джазе, — и в его музыке элементы хип-хопа и соула вовсе не звучат уступкой массовому вкусу. Отдельно нельзя не отметить завидные вокальные способности этого музыкального полимата, особенно ярко раскрывающиеся в кинематографичной Take It Higher собственного сочинения и в версии Mississippi Goddam великой Нины Симон.
«Принятие» «Разобьется сердец наших ковчег».
«Темная уральская волна» последние годы стала устойчивым феноменом отечественной сцены, одновременно поддерживая легендарный статус тамошней рок-культуры (идущий еще со времен «Урфина Джюса», Насти Полевой и первой инкарнации «Наутилуса Помпилиуса») и парадоксальным образом беспощадно разрушая всю мифологию «русского рока». Но если часть «молодых львов» склоняется в сторону фолка, то екатеринбургский квартет «Принятие» явно выбрал для себя путь прог-рока.
Слушайте Разобьётся сердец наших ковчег — Принятие на Яндекс Музыке.
Над альбомом группа работала по нынешним меркам долго — два с лишним года, — и это благотворно сказалось на качестве материала. Семь виртуозно сыгранных и тщательно записанных пьес, временами напоминающих Dream Theatre, в лучших моментах вызывающих в памяти даже и Rush — но без откровенного эпигонства и с большой изобретательностью (стоит оценить, к примеру, неожиданный драм-н-бейсовый пассаж в «Забудут наши имена»). Работа абсолютно не «форматная» — но, к счастью, в эпоху стриминга необходимости подгонять свои сочинения под вкусы программных директоров какого-нибудь «ихнего радио» больше нет.
Alta CapellaScaramella va alla guerra.
Фирма «Мелодия» продолжает знакомить слушателя с жемчужинами отечественного исполнительского искусства в самой доступной и доходчивой на сегодняшний день форме. Вот и альбом ансамбля Alta Capella, уникального для России ансамбля старинных духовых инструментов, стал доступен не только в физической форме, но и на стриминговых сервисах. Основанный в 2009 году композитором и мультиинструменталистом Иваном Великановым коллектив исполняет здесь чудесную подборку не самой известной музыки позднего Ренессанса.
Слушайте Scaramella va alla guerra — Alta Capella на Яндекс Музыке.
Собранные тут сочинения носят исключительно светский характер — под них вельможи Западной Европы XV-XVI веков веселились, танцевали, пировали, любили, интриговали. Среди авторов — Франческо да Милано, Жоскен Депре и самый, пожалуй, титулованный композитор тех времен, английский король Генрих VIII, в промежутках между женитьбами, кровопролитиями и религиозными реформами успевавший сочинять милые придворные пустячки вроде Pastime with Good Company («Досуг в добром обществе»), виртуозно спетую здесь сопрано Лилией Гайсиной.