Король сочиняет: досуг с Генрихом VIII и ода жирафу

Во второй половине 80-х, в сумеречную эпоху перехода отечественной рок-сцены из подполья на стадионы, «Альянс» какое-то время вполне мог конкурировать по популярности с «Кино» — «Дайте огня!» и «На заре» (последняя, без преувеличения, имеет все права войти в канон классики русской эстрады ХХ века) знала вся страна. Впрочем, очень скоро группа ушла от неоромантики сперва в сторону «чистого» рока, а потом занялась экспериментами с фолком, результатом которых стал абсолютно гениальный альбом «Сделано в белом». Стране, впрочем, в 1992 году была нужна уже другая музыка, и «Альянс» тихо прекратил свое существование — успев, однако, дать старт успешной карьере Инны Желанной (с которой и остались почти все музыканты).