Король сочиняет: досуг с Генрихом VIII и ода жирафу

Большая часть композиций на новом диске сочинена самой Джазмейей, и никак нельзя не отметить несомненный композиторский талант этой головокружительной вокалистки. Все вещи сыграны с размахом — прекрасный дуэт с трубачом Маркизом Хиллом Mysteries Of Us идет девять с лишним минут, а оригинальное прочтение стандарта You’re Getting to Be a Habit with Me зашкаливает за 13. Всем музыкантам — как, естественно, и самой Джазмейе — есть пространство для импровизации, хотя положа руку на сердце местами вокальная эквилибристика мисс Хорн начинает несколько напоминать образцовский «Необыкновенный концерт», Впрочем, настоящий джаз всегда требовал экстравагантности и изобретательности, в чем Джазмейе Хорн никак не откажешь. Достаточно послушать хотя бы Voicemail Blues, изящную виньетку, в которой певица превращает в томный блюз записи со своего автоответчика.