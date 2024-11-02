Написано пером: Исторический музей представил лучшие советские плакаты

Текст становится более важным элементом, чем образ. Как правило, это были лозунги: «Побеждали в бою — победим и в труде!», «Отстоим Москву!», «Слава КПСС». Плакат развивался по своим законам. Особое значение для музея имеют плакаты 1930−1940-х годов, это наиболее напряженный исторический период нашей страны. Они собраны в разделе «Мужество и Победа». Художники были достаточно свободны в выражении своих замыслов. Как говорит куратор, образы отбирались естественным путем. Если плакаты не принимались людьми, то они растворялись в историческом контексте. Но те, которые нашли всенародную поддержку, стали отображаться, повторяться через многие десятилетия. Таким плакатом стала «Родина-мать зовет!».