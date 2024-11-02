Написано пером: Исторический музей представил лучшие советские плакаты

В Государственном историческом музее открылась мультимедийная экспозиция «Образ и слово. Искусство советского плаката». Выставка представит масштабную инсталляцию, посвященную работам известных графиков. Плакат как художественное явление ХХ века продемонстрировано здесь наиболее полно. «Известия» погрузились в эстетику СССР и поразились современности и актуальности агитпечати.
Вполголоса о просвещении.
Советская эстетика уже не первый год бьет рекорды популярности. И выставки, обещающие продемонстрировать художественный образ СССР, вызывают живой интерес посетителей. Вот и Исторический музей, открывая проект «Образ и слово. Искусство советского плаката», отмечает повышенный запрос на прошлое.
— Я могу об этом судить по тому потоку посетителей, который идет к нам, — поделился с «Известиями» генеральный директор ГИМа Алексей Левыкин. — Я вчера вышел из музея и наблюдал на улице очередь, стоящую на уже работающие в ГИМе выставки.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел ВолковГенеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.
В Историческом музее внушительная коллекция плакатов эпохи Советского Союза. Единичные экземпляры не раз демонстрировались в разных тематических выставках. Но эта первая, которую можно сравнить с монографией. В залах представлены работы мэтров плакатного искусства: Корецкого, Тоидзе, Иванова, Кулагиной. Их творчество известно даже тем людям, кто не очень интересуются плакатами. Например, «Родина-мать зовет!», «Ты записался в добровольцы?», «Красной Армии — слава!». Есть на выставке и работы, которые экспонируются впервые.
— Наш музей не имеет постоянной экспозиции, связанной с историей ХХ века, — говорит Алексей Левыкин. — ГИМ мечтает о новом здании, где бы мог полно продемонстрировать свои сокровища. Но пока в городе вместо учреждений культуры строят торговые центры, об образовании и просвещении говорить можно вполголоса.
Слово, которое било в цель.
Выставка поделена на несколько разделов. Кураторы шли от хронологии.
— Не было задачи показать развитие плаката как искусства. Мы хотели продемонстрировать через образы основные темы, которые были отражены художниками, — рассказала арт-директор проекта Екатерина Чаркина. — Тут и «Товарищ женщина», самые красивые плакаты. На них зачатки феминизма: матери, труженицы. Раздел «Демиурги и строители» рассказывает про индустриализацию и коллективизацию. Плакат — актуальное искусство. В нем находят отражение все футуристические надежды, чаяния. А в зале с тематическим названием «Порок — за порог» представлены сатирические плакаты, высмеивающие слабости и пороки, например, «Не болтай!» или «Болтун — находка для шпиона». А вот — человек-флюгер и надпись «Таких не выбирать!».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел ВолковАрт-директор выставки Екатерина Чаркина (в центре).
На выставке можно встретить строителей коммунизма, защитников Отечества, спортсменов и даже врагов с фашистскими крестами.
— Те произведения, которые здесь представлены, всю жизнь меня сопровождали, — признался Алексей Левыкин. — Я был достаточно активным молодым человеком: членом комитета комсомола, работал в стройотряде. Плакаты — уникальный срез нашей культуры.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
Казалось бы, созданный простыми средствами воплощения, отпечатанный в типографии плакат не должен вызывать серьезного отношения, но какая сила кроется в образе, созданном профессиональными художниками! У каждого из них за плечами была школа живописи.
— Все образы на плакатах сопровождаются словом, — говорит искусствовед, куратор выставки Кирилл Алексеев. — Это слово било в цель. Плакат мог повести человека либо на ратный подвиг, либо на трудовой.
Плакаты от нейросети.
Текст становится более важным элементом, чем образ. Как правило, это были лозунги: «Побеждали в бою — победим и в труде!», «Отстоим Москву!», «Слава КПСС». Плакат развивался по своим законам. Особое значение для музея имеют плакаты 1930−1940-х годов, это наиболее напряженный исторический период нашей страны. Они собраны в разделе «Мужество и Победа». Художники были достаточно свободны в выражении своих замыслов. Как говорит куратор, образы отбирались естественным путем. Если плакаты не принимались людьми, то они растворялись в историческом контексте. Но те, которые нашли всенародную поддержку, стали отображаться, повторяться через многие десятилетия. Таким плакатом стала «Родина-мать зовет!».
— На плакате изображена супруга художника Ираклия Тоидзе, — рассказал Кирилл Алексеев. — Он запечатлел ее образ в тот момент, когда жена сообщила ему о начале войны. Плакат уже десятилетия в матрице нашего народа. Образ стал каноническим изображением Родины-матери.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
А рядом два плаката Тоидзе 1918 и 1941 года. На посетителей смотрит одно и то же лицо мужчины. Только войны разные — Гражданская и Отечественная. Один призывает записаться в добровольцы, а другой вопрошает: «Чем ты помог фронту?».
Центральным экспонатом в зале «Мужество и Победа» стала миниатюра памятника Вучетича «Родина-мать» с Мамаева кургана. Она возвышается на постаменте, стилизованном под архитектон Малевича. Жест поднятой руки с мечом повторяется в плакатах на стенах. Даже в образе солдата с поднятым автоматом на плакате «Мы победили!». Образ Родины-матери — смысловой центр выставки. Лица на плакатах — словно на образах в храме.
— Потому что принцип организации плаката такой же, как в иконе: основной — первый план, и измененная перспектива на втором, — поясняет Кирилл Алексеев.
Выставка покажет плакат как художественное произведение и как исторический документ, отражающий идеологию и ценности, эпоху и общественные настроения. Создатели приурочили ее к 80-летию Победы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
Как рассказал Алексей Левыкин, для него самые сильные по воздействию — плакаты 1930−1940-х годов. Многие из них и сейчас работают, выполняют свою задачу. По-новому считываются призывы лиц с пожелтевших листов.
— Вы смотрите хроники СВО по телевизору? Видите, что в блиндажах у наших защитников? Мультимедиа? Нет. «Родина-мать зовет!» Я думаю, что этот вид искусства не может умереть. Потому что как только возникает потребность, искусство сразу отвечает на нее, — говорит Алексей Левыкин.
В чем же исключительность советского плаката? Генеральный директор ГИМ объясняет это тем, что в СССР работала целая индустрия и плакат был механизмом идеологии. А еще был госзаказ, который выполняли мастера высочайшего уровня. Над одним плакатом могла работать группа авторов. Всем известны Кукрыниксы, а имена их сейчас знают немногие. Хотя их острое перо было оружием поопасней автомата. Говорили, что Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов вызывали дикий ужас у Гитлера.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
В проекте соединяются исторические материалы и современные технологии.
— Здесь плакат создает искусственный интеллект, — рассказала Екатерина Чаркина. — Любой может задать свои параметры, и плакат отобразится на экране.
Изучить актуальные образы, созданные в начале и середине ХХ века, можно в Государственном историческом музее до 31 января 2025 года.